Marco Rossi fontos játékosát még az Eb előtt kiteheti a jelenlegi klubja

Úgy tűnt, hogy Callum Styles végre megtalálta a helyét Angliában, hiszen a téli átigazolási időszakban a harmadosztályú Barnsley-tól a patinás Sunderlandhez került az idény végéig kölcsönbe, így már az angol másodosztályban futballozhat.

Callum Styles a magyar válogatott legutóbbi, Koszovó elleni meccsén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Csakhogy az utóbbi időben több kemény kritikát is kapott a teljesítménye miatt, most az angol futball-ligákkal foglalkozó footballleagueworld.co.uk közölt elemzést a teljesítményéről, amelyben a szerkesztők nem javasolják a Sunderlandnek, hogy éljen az opciós jogával Styles végleges megvásárlására vonatkozóan a nyáron.

„Styles eddig nyolcszor lépett pályára, ebből hatszor kezdőként, de a mérkőzései nem voltak meggyőzőek, pedig a Swansea City elleni debütálásán még meglehetősen jól teljesített. Eddig szélsőként, szélsőhátvédként és védekező középpályásként is kipróbálták, de kevés sikerrel – írja a cikk.

Angliai ítélet: hiába olcsó, ha nem játszik jól

Azt is megjegyzik, hogy a Sunderland valószínűleg olcsón megvehetné a hússzoros magyar válogatott játékost, aki 2022-ben mutatkozott be a nemzeti csapatban hívására, s azóta hacsak nem volt sérült, mindig élt az irányába a kapitány bizalma. Styles azért lehet most olcsó, mert a harmadosztályban szereplő Barnsley-val kötött szerződése már csak egy évig érvényes, így most tudnák utoljára pénzre váltani a játékjogát. Ennek ellenére sem javasolják a leigazolását.

„A jelenlegi formája alapján nincs ok arra, hogy véglegesen szerződtessék, hacsak nem nyújt közel tökéletes teljesítményt az utolsó négy mérkőzésen. A hússzoros válogatott játékos végleges nyári átigazolása rossz üzlet lenne” – jelenti ki a cikk.

Ha a Championshipben a 13. helyen álló Sunderland valóban lemond Stylesról, akkor Marco Rossi egyik fontos játékosa az Eb előtt rossz élményt szerezne. Más kérdés, hogy az Eb-n annál motiváltabb lehetne, hogy eladja magát, mert a harmadosztályú Barnsley-hoz valószínűleg nem akarna visszatérni.