Olimpiai aranyesélyesünket fertőzés sodorhatja veszélybe Párizsban

A Szajna 100 évvel ezelőtt még biztonságosan úszható volt, ezt az állapotot akarták visszaállítani az olimpiára Párizsban. Annyira hittek ebben, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Anne Hidalgo, Párizs polgármestere azt mondta: ők úszni fognak a Szajnában – írja az Origó. Ez azonban a jelek szerint még nem lehetséges.

A 2024-es párizsi olimpiára utazó az olimpiai lángot fogják a pireuszi kikötõben horgonyzó Belem vitorláshajó legénységének tagjai 2024. április 27-én. A lángot Görögországból a háromárbócossal szállítják a dél-franciaországi Marseille-be, ahova várhatóan május 8-án érkezik meg. Fotó: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Kiderült, hogy a víz rendkívül szennyezett. Elsősorban coli baktériumokkal van tele, de más olyan szennyeződést is kimutattak, amely veszélyes lehet a sportolókra. A szervezők csak nagy késéssel ismerték el, hogy a Szajna megtisztítása sokkal bonyolultabb projekt, mint azt elsőre gondolták. Erre utalt az is, hogy 2023-ban két tesztversenyt is le kellett mondani. Az egyik a hosszútávúszók Világkupa versenye volt, amelyen így sem vehetett részt, de nem lehetett megrendezni a triatlonosok előolimpiai versenyét sem.

2024 áprilisának elején a Surfrider nevű szervezet azt közölte, hogy a víz még mindig szennyezett. A coli és az enterococcus baktériumok jelenléte azt mutatja, hogy a víz fekáliás.

A hónap végére a Szajna új csapadékvíz-szűrő berendezéssel lesz felszerelve, de a szervezők még mindig nem rendelkeznek B tervvel, azaz kitartanak az álláspontjuk mellett: a hosszútávúszók és a triatlonosok a Szajnában fognak úszni. Benjamin Maze, a francia triatloncsapat technikai igazgatója is optimista. Szerinte 2021-ben Tokióban és 2016-ban Rióban is hasonló gondokkal küzdöttek a szervezők, mégsem maradtak el a versenyek.

Rasovszky a tokiói olimpián ezüstérmet szerzett, az idei dohai vb-n pedig történelmi aranyérmet nyert Magyarországnak a tíz kilométeres olimpiai távon. Párizsban az arany a célja, de egy kellemetlen fertőzés biztosan nem.

