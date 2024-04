Ronaldo mit művelt?! Hat gól két meccsen 72 óra leforgása alatt! + videó

A szaúdi bajnokságban az al-Nasszr múlt szombaton hazai pályán 5-1-re nyert az al-Taj ellen, a csapat harmadik, negyedik és ötödik gólját pedig szerezte. Az al-Nasszr tegnap az Abha vendége volt, és ezen a találkozón 8-0-ra győzött. Ronaldo ezúttal is háromszor talált be, most az első, a második és a negyedik találat volt az övé, kétszer szabadrúgásból volt eredményes, majd ezután még adott egy gólpasszt is. De előtte, az al-Nasszr harmadik góljánál is kapott tőle egy gólpasszt – és mindez az első félidőben (5-0) történt! Az ötszörös aranylabdás a második játékrészben már nem is lépett pályára, megérdemelte a pihenőt.

Cristiano Ronaldo megállíthatatlan Forrás: X/ALNassr FC

S igaz, hogy a 18 csapatos bajnokságban az al-Taj a 16., az Abha pedig a 17. helyen áll, a hat gól az mégiscsak hat gól. Ronaldo kedden pályafutása 65. mesterhármasát jegyezte meg; érdekesség, hogy harmincötöt harmincéves kora után szerzett.

Ronaldo az al-Taj ellen:

Cristiano Ronaldo continues his amazing season with a hat-trick! 3️⃣✅🐐#yallaRSL pic.twitter.com/56ZxXrBCyt — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 31, 2024

Ronaldo keddi három gólja:

Ronaldo mérlege: 24 meccsen 29 gól

Ronaldo az idei bajnokságban 24 meccsen 29 gólt szerzett, toronymagasan vezeti a góllövőlistát a 22 találatnál járó szerb Alekszandr Mitrovics (al-Hilal) előtt. A bajnokságban viszont az al-Hilal vezet, 26 forduló alatt 74 pontot gyűjtött, a második al-Nasszr csak 62-t – Ronaldóéknak van négy vereségük is.