Áldozatból bűnbak: Tuchel hibája vezetett a Bayern BL-kudarcához Real ellen?

A Bayern München a 84. percben lecserélte Harry Kane-t, akinek a helyére Eric Maxim Choupo-Moting állt be. A 87. percben még 1-0-ra vezetett a bajor klub, amely döntőbe jutásra állt a BL-ben a Real Madrid otthonában. A 88. percben aztán Manuel Neuer kapus óriási potyája után Joselu kiegyenlített, majd néhány perccel később a Real győztes, továbbjutást érő gólját is megszerezte. Angliában úgy vélik, hogy az imént felvázolt rövid forgatókönyvből is jól látszik, Thomas Tuchel hibázott, amikor lecserélte Kane-t.

lecserélése hiba volt Thomas Tuchel részéről? Emiatt esett ki a Bayern München? (Fotó: EPA/Jose Breton)

– Elmondom, mi volt váratlan: az, hogy Harry Kane lejött a pályáról – jelentette ki Owen Hargreaves, aki 2001-ben a Bayern München színeiben, 2008-ban pedig a Manchester Uniteddel volt BL-győztes. – Ez volt az egyik legfontosabb csere, amit valaha láttam ilyen jelentőségű futballmeccsen. Leszedni a pályáról a srácot, aki 44 gólt lőtt az idényben, aki az egyik legszívósabb játékos akárhol… Egyszerűen nem cserélheted el.

Hargreaves szerint a Bayern kezében volt a továbbjutás sorsa, de hagyta kicsúszni a markából: – Kedvelem Tuchelt, de nem értem, miért döntött így. A Bayern kezében volt a győzelem, de hagyta elúszni. Neuer hibája persze nyilvánvaló volt, de a cserékről is kell beszélni, Kane-t nem hozhatod le ilyen helyzetben.

A Real jól, a Bayern rosszul cserélt – ez döntött?

Hasonló véleményt fogalmazott meg a Manchester Unteddel szintén BL-győztes Paul Scholes is. Szerinte a meccset végül a cserék döntötték el. – Jó húzások a Real Madrid részéről, a kispadról beküldött Joselu két gólt lőtt, briliáns volt. Tuchel cseréi viszont furcsák voltak. Főleg Kane lehozatala. Még ha kaptak is egy gólt, jöhetett volna a hosszabbítás, a tizenegyespárbaj, azt pedig mind tudjuk, ő ezekben mennyire erős. Kim Min Dzse behozatala is furcsa volt. Egészen addig úgy tűnt, hogy kontrollálják a meccset. Aztán átálltak hátul három védőre, Kim pedig az első találkozón katasztrofális volt, és most is kicsit kereste a helyét a pályán.

A meccs után Tuchel gyorsan az áldozat szerepét öltötte magára, a játékvezetőkre támadt, amiért lesgyanús helyzetekben rosszul döntöttek a Bayern München kárára. A szakértői vélemények azonban hamar bűnbakként tüntették fel őt, miszerint rosszul cserélt, rosszul taktikázott, és ez okozta a Bayern igazi vesztét.

Thomas Tuchel reagált az őt ért vádakra

A meccs után szembesítették a német edzőt a szakmai kritikákkal, Tuchel pedig megmagyarázta a döntését Kane lecseréléséről.

– Kane hátsérüléssel bajlódott, nem lehetett tovább a pályán tartani – árulta el Tuchel. – Négy támadóval álltunk fel elöl, és mind a négyen megsérültek vagy begörcsöltek, mindannyian cserét kértek.

Valóban, Kane mellett Serge Gnabry, Leroy Sané és Jamal Musiala is lejött a pályáról a Bayernben.

– Ez fáj most – tette hozzá Tuchel. – Eltart egy ideig feldolgozni ezt a vereséget, de mindent kiadtunk magunkból. Nincs bennem megbánás. Másrészt viszont túl sok a sérülés, túl sok a görcs, túl sokat kell emiatt cserélnünk.

