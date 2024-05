Ezt mondta Neuer az óriási potyája után, ami a Bayern kiesésébe került a BL-ben

Oliver Kahn szeme láttára potyázott hatalmasat Manuel Neuer a Real Madrid elleni BL-elődöntőben, írta meg a német Bild, amely szerint a Bayern München egykori legendás kapusa ott volt a Santiago Bernabéu Stadion díszpáholyában a királyi gárda meghívására. A lap párhuzamot is vont Kahn 2002-es vb-döntőben elkövetett hibája és Neuer mostani potyája között.

Manuel Neuer hibája volt a Bayern München kiesésének egyik oka (Fotó: EPA/J. J. Guillen)

Mint írják, a 2002-es Németország–Brazília vb-döntőben, és az addig vezető úton Kahn a hátán cipelte a válogatottat, egészen addig, amíg a fináléban Rivaldo fogható lövése nem pattant róla ki, így aztán Ronaldo könnyedén megszerezhette a vezetést a braziloknak, akik végül 2-0-ra meg is nyerték a vb-döntőt. Most pedig eljött Neuer „Kahn-pillanata” is.

Bahkan seorang Neuer pun tidak sadar ada pelepah pisang di depannya 😱😱 pic.twitter.com/wuWIykhoJo — Extra Time Video (@VideoExtraTime) May 8, 2024

Pedig a Bayern kapusa szenzációsan védett a nagy hibájáig, hat óriási védést mutatott be a Real Madrid ellen, főszereplője volt annak, hogy a bajorok a 88. percig 1-0-ra vezettek idegenben, és ezzel összesítésben 3-2-es továbbjutásra álltak. Csakhogy aztán Vinícius 20 méterről eladott lövése megpattant Neuer előtt, akiről kipattant a labda, Joselu pedig közelről a kapuba lőtt.

Ezzel lett 1-1, aztán Joselu nem sokkal később duplázott, a Real Madrid 2-1-re fordított, és összesítésben 4-3-mal a BL-döntőbe jutott.

Neuer százévente hibázik ekkorát

– Olyan hiba volt ez, amit Manuel százévente egyszer követ el – mondta Neuer potyájáról Thomas Tuchel, a Bayern München vezetőedzője.

Az érthetően csalódott Neuer pedig így fogalmazott:

– Bárki, aki valaha is futballozott, tudja, hogy mit érzek most. Az, hogy a végjátékban kiestünk, miután a 85. percig 1-0-ra vezettünk, rendkívül keserű. Fontos lépést tettünk London felé, már a döntőben láttuk magunkat, és most nem találok szavakat. Nagyon nehéz ez nekem. Őszintén megmondom, arra számítottam, hogy a labda máshogy pattan, a mellkasomra érkezik, de kicsit feljebb jött.

A Bayern München kiesésével eldőlt, hogy a csapat ebben az idényben nem szerez trófeát: a Német Szuperkupát a Lipcse nyerte meg ellene, a Német Kupában egy harmadosztályú csapat ellen esett ki, a Bundesliga bajnoka a Bayer Leverkusen lett, a BL-ben pedig a Dortmund és a Real Madrid jutott a döntőbe.

