Családi dráma, könnyek és egy halom pénz – megvan az új sznúker-világbajnok

Mondhatjuk, hogy meglepetéseket hozott az idei sznúker-világbajnokság, hiszen a sportág legnagyobb sztárja, Ronnie O’Sullivan a negyeddöntőben kiesett, így elesett az idényen belüli tripla, valamint a nyolcadik világbajnoki cím lehetőségétől, míg a világelső Mark Allen már korábban búcsúzott. A legjobb négy közé csak egy korábbi világbajnok jutott el Stuart Bingham személyében, de ő is elbotlott a finálé küszöbén. Így aztán a döntőt a 12. kiemelt Kyren Wilson és a világranglista 44. helyén álló, a selejtező harmadik fordulójából induló Jak Jones vívta.

Kyren Wilson a sznúker új világbajnoka (Fotó: WST)

Wilson egyszer volt már világbajnoki döntős, de a 2020-as fináléban simán, 18–8-ra kikapott Ronnie O’Sullivantől, ezúttal viszont ő volt az esélyes, Jones hiába vert ki két korábbi vb-győztest is a döntő felé vezető úton (Judd Trumpot és a már említett Binghamet).

A vasárnap kezdődött döntőben Wilson az első szakasz után 7-1-re, majd a következő etap végén újabb két 100 feletti bréknek is köszönhetően már 11–6-ra vezetett. A hétfői folytatásban a tavalyi vb-n negyeddöntőig jutott Jones kétszer is felzárkózott három frémre (11-8-nál és 13-10-nél), majd legközelebb 17-14-nél tudott ilyen közel kerülni Wilsonhoz, de igazán nagy nyomás alá nem tudta helyezni az angolt.

Családi dráma: az új vb-győztes felesége agyvérzésből gyógyult

Wilson a hajrában már láthatóan meghatódottan játszott, és a 18-14-es győzelme után el is sírta magát. Örömkönnyek voltak azok, de nem csak a várva várt sikernek szóltak, az angol játékos a vb előtt fedte fel, milyen családi drámán mentek keresztül. Az őt a vb-döntő helyszínén is támogató felesége, Sophie agyvérzést kapott és epilepsziát is diagnosztizáltak nála. Ma már jobban van, de a betegsége lelkileg megviselte a két gyermeket nevelő családot. Egyébiránt Wilson édesapja is beteg, bottal jár.

Gyógyírt jelenthet a mostani siker. Wilson a sznúker történetének 23. világbajnoka lett, a győzelemért 500 ezer fontot, azaz több mint 226 millió forintot kap. A legfrissebb világranglistán pedig a karriercsúcsot jelentő harmadik helyen jegyzik majd Mark Allen és Judd Trump mögött. Érdekesség, hogy amikor megkérdezték Wilson kisebbik gyermekét, szerinte ki a legjobb sznúkerjátékos, azt felelte: Judd Trump... Most már talán mást mondana.

A világbajnok Kyren Wilson nem bírt a könnyeivel: