Dárdai Pálnak megtiltották, hogy beszéljen, a Hertha is hallgat

A szezon utolsó meccse előtt válaszolt az újságírók kérdéseire Legalábbis azokra, amelyeket feltehettek neki, az eseményt moderáló kommunikációs Hertha-munkatárs ugyanis a felvezetőjében azt kérte, kerüljék a szerződésével kapcsolatos témákat – írja a Bors.

Az biztos, hogy vasárnap Dárdai Pál irányítja a Hertha csapatát Fotó: AFP/DPA/David Inderlied

Dárdai Pál szerződése lejár, és a német lapok hetek óta nyílt titokként kezelik, hogy a Hertha vezetői új edzőt szerződtetnek a helyére. Más kérdés, hogy ezt eddig egyedül maga a magyar klublegenda mondta ki: a múlt heti, Kaiserslautern elleni 3-1-es győzelem után beszélt arról, hogy harmadszor is távozik a klubja kispadjáról. A főnökei viszont ezt még nem tették hivatalossá, és most is úgy tűnt, egyelőre semmi sem biztos ebben az ügyben.

– A múlt héten megbeszéléseket folytattak Dárdai Pállal, amelyek ezen a héten is folytatódnak. Amíg a klubon belül ezek nem zárulnak le, nem akarunk és nem is fogunk megnyilvánulni, és erről ne kérdezzetek – így indult a Hertha sajtótájékoztatója, ami találgatásokra ad okot.

Miközben a német másodosztályú klub YouTube-csatornáján Dárdai válaszolt az engedélyezett kérdésekre, a kommentelő szurkolók közül többen is foglalkoztak ezzel, és az is téma volt, hogy Benjamin Weber sportigazgató a szokásával ellentétben nem volt jelen a sajtóeseményen.