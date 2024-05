Az Újpesttel már nyert kupát, most örül, hogy a Fradi ellen döntőzhet a Paks középpályása

A 114 éves Magyar Kupa 2023/2024-es kiírásában összesen 166 együttes vett részt, közülük mostanra csupán kettő maradt versenyben: a Paksi FC és a Ferencváros. Ők ketten vívják a sorozat fináléját 19.30-tól a budapesti Puskás Arénában (tv: M4 Sport).

A kellő tapasztalat megvan az eredményesebb szerepléshez

A paksiak az élvonalból kiesett Kisvárda, míg az első osztályú bajnokságot az idén is megnyerő ferencváro­siak a másodosztályú Nyíregyháza 2-1-es legyőzésével jutottak be a döntőbe. A korábban egyszer, 2022-ben döntős Paks – amely akkor 3-0-ra kapott ki a Fraditól – valószínűleg jobban járt volna a Nyíregyházával, ám az együttes középpályása, az Újpesttel 2018-ban kupagyőztes Windecker József szívesebben döntőzik a bajnokcsapat ellen.

– Hamarabb bejutottunk a kupadöntőbe, mint a Ferencváros, és amikor ment a Fradi Nyíregyháza elleni meccse, az öltözőnkben vegyes volt, hogy ki kivel szeretne megmérkőzni a döntőben. Én örülök, hogy a Ferencvárossal játszhatunk, már csak azért is, mert így biztos, hogy nagyon nagy nézőszám jön össze. Nekünk ez pluszmotivációt ad. Úgy gondolom, hogy paksi oldalról is sokan el fognak jönni – válaszolta lapunk kérdésére Winde­cker, aki 2019 februárja óta futballozik Pakson. Hozzátette: két évvel ezelőtt megfogadták, hogy visszatérnek még a Puskás Arénába. – Tavaly sajnos nem sikerült, de az idén nemcsak a kupában, a bajnokságban is nagyon jól szerepelt a csapat. Kellő tapasztalatot szereztünk ahhoz, hogy az idén több esélyünk legyen, mint két évvel ezelőtt. Ki szeretnénk élvezni a kupadöntő minden pillanatát, de igazán elégedett akkor lennék, ha hazavinnénk a kupát.

Windecker József két évvel ezelőtt végigjátszotta a kupadöntőt. Forrás: Facebook/Paksifcofficialsite

A Ferencváros futballistái győzelem esetén 2022 után újra dupláznak, azaz egyszerre kupagyőztesek és bajnokok is lesznek.

– Mindenki izgatottan várja a szerdai mérkőzést, az egész csapat meg szeretné nyerni a kupát, ennek megfele­lően fogunk pályára lépni. Tisztában vagyunk vele, hogy a Paks jó csapat, három nehéz mérkőzést játszottunk ellene a bajnokságban, sokáig fej fej mellett haladtunk a tabellán. A csapattársaimmal együtt mindent meg fogunk tenni, hogy elhódítsuk a kupát – közölte az FTC izraeli válogatott középpályása, Mohammed Abu Fani.

Eddig 19 csapat nyert kupát, a Paks még nem

A hazai kupasorozat újkori történetének eddigi leglátogatottabb fináléja volt a 2022. május 11-én lejátszott Ferencváros–Paks, akkor közel 39 ezren követték a helyszínen a történéseket. A magyar szövetség várakozásai szerint szerdán ez az adat is felülmúlható, sőt a telt ház sem elképzelhetetlen, így remek hangulatú összecsapás várható. Eddig 19 klub tudta megnyerni az MK-t, a legtöbbször, 24 alkalommal a Fradi, a papírforma most is a budapestiek győzelmét ígéri. Amennyiben mégis a Paks nyer, úgy a 20. olyan csapat lesz, amely kupagyőztesnek vallhatja magát, egyúttal bebiztosítja szereplését az Európa-liga nyári selejtezőjében.

Hirdetés: Regisztrálj most a megújult TippmixProra és használd egyedi bónuszkódodat, hogy tiéd lehessen a 100 százalékos feltöltési bónusz akár 30 000 Ft-ig! Bónuszkód: MW30