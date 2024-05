Roland Garros: már a selejtezőben búcsúünnepséget tartottak két klasszisnak

Várhatóan utolsó Roland Garrosa előtt állunk, ám a párizsi Grand Slam-tornán már a selejtezőben is a torna két korábbi hősétől vettek búcsút. A korábbi kétszeres döntős Dominic Thiem és a 2020-as elődöntős Diego Schwartzman is a selejtező második fordulójában esett ki, s mindketten kaptak egy kis búcsúünnepséget.

Diego Schwartzman is az utolsó idényét teljesíti (Fotó: AFP/Alfredo Estrella)

Dominic Thiem 2018-ban és 2019-ben jutott be a Roland Garros döntőjébe, mindkétszer Rafael Nadal győzte le, aki az utóbbi finálét a legnehezebb párizsi döntőjének nevezte. A Garrost Nadal dominanciája mellett Thiem nem tudta megnyerni, 2020-ban viszont a US Open megnyerésével Grand Slam-bajnok lett.

A következő évben azonban súlyos csuklósérülést szenvedett, és utána már sosem volt a régi, ezért kényszerült most is selejtezőre a világranglista állása alapján. Szabadkártyát nem kapott a szervezőktől, búcsúünnepséget viszont igen. Thiem utolsó ATP-versenye az októberi bécsi torna lesz.

Szerdán egy másik korábbi top 10-es játékos is elköszönt a Roland Garrostól. Az argentin Diego Schwartzman 2020-ban játszott elődöntőt a salakpályás Grand Slam-tornán, most viszont neki is a selejtező jelentette a végállomást. Ő ugyan jövőre fejezi be pályafutását, de csak azért, hogy ő is hazai pályán búcsúzhasson el, a februári Argentina Openen.

Schwartzman meghatottan annyit mondott: habár utolsó meccsét éppen francia játékos ellen játszotta a Roland Garros teniszközpontban, mégis úgy érezte, mintha ő lenne hazai pályán.

An emotional Diego Schwartzman at the end of his match 🩵#RolandGarros pic.twitter.com/xr9ocHHU3L — Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2024

A selejtező utolsó fordulóját csütörtökön és pénteken rendezik. A magyarok közül két játékosnak maradt esélye, hogy feljusson a főtáblára: Gálfi Dalma a 2022-es wimbledoni negyeddöntős Jule Niemeier ellen játszik, Udvardy Panna ellenfele a szlovák Rebecca Sramková lesz.