Önkritikusan, de elégedetten értékelte az idényt a Fradi gólkirály csatára

– Az idény elején a BL-kiesés óriási pofon volt az egész csapatnak. Ez számomra is új élmény volt, ilyet korábban tapasztaltam, konkrétan az első két meccsem volt a Ferencváros színeiben, amikor egyből búcsúztunk is a Bajnokok Ligájától – emlékezett vissza a csatár. – Ettől függetlenül szerintem összeszedte magát a csapat, mind a bajnokságban, mind a kupában jól meneteltünk, az Európa-konferencialiga csoportból is továbbjutottunk. Elégedettek lehetünk.