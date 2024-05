Így volt kerek: Marquinhos mellett a búcsúzó Lisztes is betalált, a Ferencváros legyőzte az Újpestet

Több helyzet, egy találat

A szezonzáró bajnokit a szerdai kupadöntőben a Pakstól hosszabbítás után 2-0-ra kikapó Fradi kezdte aktívabban, ám mindkét csapat előtt adódott lehetőség. A 4. percben Heinz Mörschel lőtt fölé nagyjából 20 méterről, míg hárommal később a Ferencvárost erősítő Edgar Szevikjan lövése nem talált kaput. A 13. percben Varga Barnabást kellett ápolni, miután egy fejelési kísérleténél ütközött a vendégcsapat kapuját védő Molnár Zsomborral, ám a csütörtökön távozott vezetőedző, Dejan Sztankovics helyett irányító Leandro de Almeida nem kényszerült cserére, a gólkirály folytatni tudta a játékot.

A 25. percben tizenegyes helyett sárga lapot kapott a házigazda, Mohamed Ali Ben Romdhane büntetőterületen belüli „eltűnését” műesésnek ítélte meg Erdős József játékvezető. Döntését a videóbíró is megerősítette. Tíz perccel a játékrész lefújása előtt Romdhane szabadrúgása kerülte el kevéssel a kaput. Egyértelműen a Ferencváros játszott gólra törőbben, így nem jelentett meglepetést, hogy a címvédő Marquinhos remek, tizenhatoson kívülről lőtt góljának köszönhetően a 38. percben megszerezte a vezetést. A találat után percekig állt a játék a Fradi-szurkolók pirotechnikai bemutatója miatt pályára ereszkedő füst miatt.

Az állás a nyolcperces hosszabbításban sem változott már, a szünetben 1-0-ra vezetett a Ferencváros.

Gól búcsúzóul

Ameddig a játékosok az öltözőben voltak, villámlással és heves esőzéssel fordult rosszabbra az időjárás. Mindez nem zavarta meg a labdarúgókat, folytatódott a meccs, amelynek 50. percében Szevikjan lőtt 14 méterről mellé. A 61. percben Kristoffer Zachariassen lapos lövése után a kapufán csattant a labda, majd Marquinhos helyére Lisztes Krisztián állt be – a drukkerek a gólszerző brazilt és az utolsó Fradi-meccsén lehetőséget kapó Lisztest is hangosan éltették. A lelátó népe hamarosan ítéletet mondott a hirtelen távozott Sztankovicsról is, akit kórusban kiabálva pénzéhesnek neveztek.

A Fradi-szurkolók a második félidőben sem spóroltak a pirotechnikával (Fotó: Árvai Károly)

A 74. percben ismét a videóbíró rendszer volt a főszereplő, Varga Barnabás lövésénél kézzel ért labdába egy újpesti játékos. A szituációt megnézte a játékvezető, aki büntetőt ítélt – ezt búcsúzóul Lisztes Krisztián váltotta gólrja (2-0).

A folytatásban Kenan Kodro is betalált még, ám gólját érvénytelenítették. A végeredmény 2-0 lett, a Ferencváros újra, sorozatban 16. alkalommal is legyőzte az Újpestet a bajnokságban, ezzel megkoronázva szezonját. A bajnoki címvédő 33 mérkőzésen 74 pontot szerzett, így pontosan 16-tal előzte meg a második helyen végző, kupagyőztes Paksot. A Fradira a nyáron a Bajnokok Ligája selejtezője vár, a tulajdonosváltáson átesett, a ligában 10. helyen végzett Újpestre pedig az újjáépülés.

Hirdetés: Regisztrálj most a megújult TippmixPro-ra és használd egyedi bónuszkódodat, hogy tiéd lehessen a 100%-os feltöltési bónusz akár 30.000 Ft-ig! Bónuszkód: MW30