A faarcú Ancelotti nem értékelte Modric poénját + videó

A Real Madrid szombat este (21.00, tv: M4 Sport) a Borussia Dortmunddal vívja meg a Bajnokok Ligája döntőjét. A spanyol csapat a tizenötödik, míg a vezetőedző, Carlo Ancelotti a maga ötödik trófeáját gyűjtheti be (a Real mellett kettőt az AC Milannal is nyert).

Modric és Ancelotti egyébként jól kijönnek egymással Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton

Ancelotti aggodalma

Az olasz szakember pénteki sajtótájékoztatóján többek között elmondta, hogy Thibaut Courtois kezd a kapuban Andrij Lunyin helyett. És természetesen lefutotta a megszokott tiszteletköröket, miszerint nem becsülik le az ellenfelet. Hozzátette, a madridiaknak nem rögeszméjük a Bajnokok Ligája, annak ellenére sem, hogy tizennégy győzelem áll a nevük mellett.

– A verseny a rögeszménk, hogy minden meccsen a legjobbunkat nyújtsuk. Néha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd, de a Bajnokok Ligája megnyerése természetesen nagyon fontos. Bármi is történjék a meccsen, ezt egy nagyon sikeres idényként könyvelhetjük el – állapította meg a Real Madrid vezetőedzője, aki bajnoki címre vezette a csapatát. – A döntő a legfontosabb meccs, ugyanakkor a legveszélyesebb is. Amennyire lehet, élvezned kell, hogy idáig jutottál, mi is ezt tesszük majd, aztán aggódni kezdünk, hogy valami elromlik. Azt érezzük, hogy nagyon közel vagyunk a Bajnokok Ligája megnyeréséhez, és félünk, hogy kicsúszik a kezeink közül. Mindannyian máshogy éljük ezt meg. De mindent jól kell csinálnunk, nem szabad feladnunk, és persze egy kis szerencse sem árt. Ma, holnap reggel, délután aggódni fogunk. De ha túljutunk a félelmen, aztán nyerünk, még boldogabbak leszünk.

A sajtótájékoztatón szintén részt vevő Luka Modricnak nagyon tetszettek mestere szavai, ezért viccelődve megjegyezte, neki már nincs mit hozzátennie Ancelotti mondanivalójához. Az újságírók nevetésben törtek ki, az edző viszont nem értékelte a poént, faarccal üldögélt Modric mellett. Az erről készült videót ITT tekinthetik meg.

