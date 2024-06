Ennyibe kerül egy sör az Eb szurkolói zónájában, nem olcsó + videó

Egy nappal az Eb-rajt előtt München utcáit már ellepték a skót szoknyás vendégszurkolók, akik sörrel igyekeznek oltani a szomjukat. Már ha sikerül nekik, ugyanis a szurkolói zónában még alig van nyitva valami.

Németország és Skócia vívja egymás ellen az Eb nyitómeccsét pénteken. Fotó: EPA/ANNA SZILAGYI

A Bayern München régi otthona, az Olimpiai Stadion melletti parkban húzták fel a város szurkolói zónáját, ahonnét metróval egy átszállással, húsz-harminc perc alatt el lehet érni az Allianz Arénát, ahol a nyitómeccset is rendezik. Azonban hiába vannak már szurkolók a városban – igaz, tömegekről egyelőre nem beszélhetünk –, a szurkolói zóna még nincsen teljesen kész.

Szabadon be lehet járni a területet, és főként skót szurkolók teszik ezt meg, a házigazda németek főként csak ott dolgozó személyzetként vannak jelen. Egyetlen német mezes férfit láttunk, ő is egy japán tévéstáb riportereként beszélt éppen a kamerába. A munkások még javában dolgoznak az építményeken, targoncákat láttunk és raklapokon sorakozó italokat, a járdán roskadozó söröshordókat.

Három nagy kivetítő is várja majd a szurkolókat, egy a tó partján napozóágyakon, egy mini aréna érzést kölcsönözve, egy pedig fedett helyen sörpadokkal, amelyeken most még csak néhány ember üldögélt. A német válogatott legendája , az Eb után a pályafutását befejező egy teljes épület nagyságú óriási molinót is kapott, de még azt is éppen csak rögzítette a személyzet.

Kicsit arrébb a parkban található tóban a hattyúk békésen úszkáltak, a kacsák pedig bátran kimásztak a járdára is. Ha igazán beindul az élet a szurkolói zónában, zaklatottabb napjaik lesznek.

Ennyibe kerül egy sör és egy kolbász

Egy-két leleményes vendéglátós már most kinyitott, így a szomjas skótok sem mentek csalódottan haza. Ami az árakat illeti, magyar szemmel mindenképpen borsosak, a legolcsóbb korsó sör, amit láttunk, 6,5 euróba került, ami átszámítva több mint 2500 forint. Csak viszonyítási pontként: tavaly Budapesten az erősen nemzetközi Sziget Fesztiválon 1690 forintért már lehetett sörözni egyet. És ahol nem csapolva adják a sört, még plusz két eurót felszámolnak az üvegbetét díjára is.

Enni is lehet persze, a Bratwurst, a hagyományos német kolbász ugyancsak 6,5 euró, a Currywurst már 7,5, és ha sült krumplival kérjük, akkor 11 euró.