Kovács István a meccs embere akart lenni – kritikaözön zúdult „a beképzelt” bíróra

A cseh válogatottnak nem úgy alakult az Európa-bajnokság csoportköre, ahogy azt a játékosok elképzelték. Először 2-1-re kikaptak a portugáloktól az F csoportban, majd a Georgia elleni 1-1 következett. Még ezek után is a kezükben volt a sorsuk, ha szerdán legyőzik a törököket, akkor továbbjutottak volna. Nem sikerült, és Tomás Soucek csapatkapitány szerint ehhez a játékvezető, Kovács István nagyban hozzájárult.

Tomás Soucek a Premier League-ben nem olyan ítéletekhez van szokva, mint amilyeneket Kovács István hozott (Fotó: AFP/Gabriel Bouys)

Antonín Barák már a 20. percben megkapta a második sárga lapját, ezzel nehéz helyzetbe kerültek a csehek. A török válogatott az 51. percben tudta kihasználni az előnyét, Hakan Calhanoglu betalált. A cseheknek sikerült kiegyenlíteniük, sőt, Jan Kuchta még a második góljukat is megszerezte, de szabálytalanság miatt érvénytelenítették ezt a találatot. Végül Ivan Hasek együttese 2-1-re elveszítette a találkozót, Cenk Tuson a 94. percben állította be a végeredményt.

– Jól kezdtük a mérkőzést, irányítani akartunk, ami sikerült is. Az első akadály a piros lap volt a huszadik percben. Nem akarok mondani semmit arról, hogy helyes döntés született-e, utána kell néznünk. Szerintem nem feltétlenül volt igazságos, de így döntöttek. Sajnálom, hogy így alakult.

Remek dolog volt annak bevezetése, hogy csak a csapatkapitányok beszélhessenek a bírókkal. Csakhogy a játékvezető annyira beképzelt volt, hogy még velünk se tárgyalt. Öt perccel a meccs vége előtt a török kapitánnyal beszéltünk erről. Az a jó játékvezető, akit nem látni a pályán, de Kovács a meccs embere akart lenni, ami sajnálatos. Volt néhány szituáció, amikor az ő, és volt, amikor a mi javunkra tévedett – magyarázta Soucek.

Megérte a földre vetniük magukat

A csehek csapatkapitányát meglepte, mennyire eltért az Európa-bajnokságon való bíráskodás ahhoz képest, amit a Premier League-ben megszokott.

– Ahhoz vagyok szokva, hogy engedik a játékot, de most a játékvezető minden alkalommal szabálytalanságot látott, amikor egy török játékos a földre került. Úgyhogy aztán nekünk is dobálnunk kellett magunkat. Talán jogos volt a piros lap, amit kiosztottak nekünk, de a törököknek is járt volna. Nem is egy. És akkor még Kuchta gólját nem említettem. Nem láttam, hogy mi történt, de azt hallottam, hogy meg kellett volna adniuk. Sokan biztosan azt mondják, hogy csak magyarázkodunk, de az ilyen pillanatok befolyásolják a meccseket.