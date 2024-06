Hollandia végül nem fizetett rá a rengeteg kihagyott helyzetre

Vasárnap bemutatkozott a kontinenstorna D csoportja is, a lengyelek a hollandokkal találkoztak Hamburgban.

Gólváltás az első félidőben

A találkozó két holland lehetőséggel kezdődött: a 3. percben Cody Gakpo lőtt balról, az ötös sarkáról, ám a lengyel kaput védő Wojciech Szczęsny hárított, öttel később pedig Tijjani Reijnders próbálkozása ment mellé 12 méterről. A támadóbb hollandok helyett mégis a nagy sztárjuk, a sérülés miatt hiányzó nélkül kiálló lengyelek szerezték meg a vezetést, miután a 15. percben Adam Buksa egy szögletet követően fejelt a kapuba.

A folytatásban is a holland válogatott volt kezdeményezőbb, több helyzet is adódott a Hollandia előtt, amely végül a 29. percben egyenlített Cody Gakpo megpattanó, távoli lövése után. Az első játékrész hajrájában beszorult Lengyelország, Gakpo egy remek támadás végén megszerezhette volna önmaga és csapata második találatát is a 41. percben, ám kevéssel fölé lőtt. A lefújás előtti pillanatokban Memphis Depay lőtt nem sokkal mellé – a rengeteg kihagyott holland helyzetet hozó első 45 perc 1-1-es állásnál ért véget.

A hajrában jött a döntő találat

A fordulás után is folytatódott a holland rohamok sora, az 54. percben például egy ellentámadás végén Xavi Simons 12 méterről eleresztett lövése kerülte el kevéssel a kaput. Fél órával a vége előtt átmenetileg a lengyelek vették át az irányítást, ám a továbbiakban is inkább a hollandok domináltak, érezhető volt, hogy a több helyzetet kialakító Hollandia nem éri be az egy ponttal. A 73. minutumban Stefan de Vrij fejelt a léc fölé, mindez azonban a 83. percben zárójelbe került, miután Wout Weghorst találatával Hollandia átvette a vezetést. Mint később kiderült, ez három pontot ért, a hollandok 2-1-re megverték a lengyeleket.

A lengyel Adam Buksa (jobbra) és a holland párharca. Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi

A D csoport másik mérkőzését Ausztria és Franciaország játssza június 17-én, hétfőn 21.00-tól.

Labdarúgó Európa-bajnokság, D csoport, 1. forduló

Lengyelország–Hollandia 1-2 (1-1)

Gólszerzők: Buksa 16., illetve Gakpo 29., Weghorst 83.)

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.