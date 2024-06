Nagyot koppant a magyarok ellen készülő svájci kapitány a Fradi ellen

Vannak olyan szövetségi kapitányok, mint akit általános tisztelet övez Magyarországon, és vannak olyanok, mint Murat Yakin, akinek a megítélése finoman szólva is ellentmondásos Svájcban. Így volt ez már játékoskorában is: a török származású egykori középhátvéd a pályán is komoly karriert futott be, 49-szer volt svájci válogatott.

Murat Yakin eligazítást tart az Eb-re készülő svájci válogatottnak. Fotó: EPA/Peter Klaunzer

Nem mindenki akarta, hogy így legyen, a svájci Blicknek adott interjúban került szóba, hogy 1991-ben sokan ellenezték a honosítását Svájcban, de később a válogatott angol szövetségi kapitánya, Roy Hodgson kifejezetten szorgalmazta, hogy Yakin bevethető legyen már az 1994-es világbajnokságon. Ez össze is jöhetett volna, ám Hodgson végül mégis kihagyta a keretből. Miért? Mert Yakin túl sokáig mulatozott egy bárban…

Huszonöt szatyor és Mohamed Szalah felkarolása

Szövetségi kapitányként is megvannak a maga történetei, a 2022-es vb előtt 9,3 kiló csokit küldött az északíreknek, amiért az olaszok elleni 0-0-val segítettek kijutni Svájcnak a tornára. A válogatott egyik legnagyobb sztárjával, a Bayer Leverkusennel idén német bajnok Granit Xhakával pedig úgy összeveszett, hogy a játékosok kis híján puccsot indítottak ellene.

Nem könnyű természet, de mentségére szóljon, hogy nem is volt könnyű gyermekkora. Bázel külvárosában nőtt fel, török bevándorló szülei közül apja hegesztőként, anyja ápolóként próbált boldogulni, de mégiscsak hét testvér szűkölködött egy kis lakásban.

A New York Times cikke szerint nem volt pénzük repülőjegyre, amikor látogatóba utaztak Törökországba, ezért inkább két napig vonatoztak. – Vagy 25 bevásárlószatyrot cipeltünk magunkkal – mesélte Yakin.

Edzőként akkor tett igazán nagy hírnévre szert, amikor az általa vezetett FC Basel oda-vissza legyőzte José Mourinho Chelsea-jét a Bajnokok Ligája csoportkörében 2013-ban. Akkoriban Yakin irányítása alatt kapta meg az első lehetőséget Európában Mohamed Szalah, aki mindkét meccsen gólt lőtt a Chelsea ellen, és hamarosan meg is vette őt a londoni klub.

A Fradi elleni BL-kudarc különösen fájhatott neki

Yakin magyarok ellen is szerzett tapasztalatokat, 2012 őszén a Basellel egy csoportban szerepelt az Európa-ligában a Fehérvárral, és bár a hazai meccset 1-0-ra megnyerte, a magyarországi visszavágón 2-1-re kikapott. Yakin legemlékezetesebb magyarok elleni fellépése azonban játékosként volt, 1995-ben a BL-csoportkör első meccsén ugyanis az ő tizenegyesét védte ki Hajdu Attila, amikor a Fradi 3-0-ra győzött a Grasshoppers otthonában.

– Szakadt az eső, mély és sáros volt a talaj, ami meghatározta az ominózus tizenegyest is – elevenítette fel lapunknak a Fradi akkori kapusa, Hajdu Attila. – Mivel rossz volt a talaj, abban bíztam, hogy Yakin jobbal a jobb kezem irányába lövi a labdát biztonsági rúgásra törekedve. Bejött a számításom, és talán épp a talaj miatt nem is tudott pontosan helyezni, így védeni tudtam. Akkor már 2-0-ra vezettünk, de nyílt volt a meccs, sok dolgunk volt hátul. Az a tizenegyes és nem sokkal később a harmadik gólunk vette el a reményt a svájciaktól.

Marco Rossi válogatottjának nincs félnivalója

Hajdu néhány héttel a Fradi történelmi győzelme után a magyar válogatott színeiben került szembe újra Yakinnal, akkor is 3-0 lett az eredmény, csak éppen oda. Hasonló vereségtől szerinte most nem kell félteni Marco Rossi csapatát az Eb-n a Yakin vezette Svájc ellen.