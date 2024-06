A kamerák előtt omlott össze a szlovákok sztárja az angolok elleni dráma után

A szlovákok a belgáknak már borsot törtek az orruk alá ezen az Európa-bajnokságon, vasárnap pedig közel járt hozzá, hogy egy másik topcsapatot is lerendezzen. Az angolok elleni nyolcaddöntő 25. percétől vezetett Francesco Calzona csapata, a szigetországiak pedig a következő közel hetven percben egy kaput eltaláló lövést sem tudtak bemutatni. viszont a 95. percben szép góllal jelentkezett, majd a kétszer tizenöt perces hosszabbítás elején is betalált, a 2-1-es győzelem pedig az angolok továbbjutását jelentette.

Francesco Calzona büszke a szlovák játékosokra Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/FRISO GENTSCH

Angol öröm, szlovák könnyek

És persze a szlovák szívek összetörését. Milan Skriniar csapatkapitány könnyek között értékelte a meccset.

– Szomorú vagyok. Harminc másodpercre voltunk az ünnepléstől. De ilyen a labdarúgás. Nem találom a szavakat. Büszke vagyok a srácokra, az edzőkre és mindenkire, aki itt volt velünk. Remek társaság lett a miénk, sajnálom, hogy így fejeződött be a történetünk – búslakodott a Paris Saint-Germain játékosa. – Hiszek benne, hogy ez megerősít minket, és a jövőben is úgy fogunk játszani, mint most az Európa-bajnokságon. Angliának elég jó játékosai vannak ahhoz, hogy a kapunk elé szorítsanak minket. Ennek ellenére is jól védekeztünk. Sajnos egy káprázatos gólt lőttek, erről nem lehet mit mondani. Kár érte. A hosszabbításban mindent megtettünk az egyenlítésért, voltak helyzeteink, de nem sikerült. Viszont megmutattuk, hogy Szlovákia megérdemelten jutott idáig.

Francesco Calzona szövetségi kapitány is hasonló gondolatokat fogalmazott meg. – Büszkének kell lennünk erre a csapatra. Felvettük a versenyt egy erős angol válogatottal. A hosszabbítás második tizenöt percében az angolok térfelén zajlott a játék, erre büszkék lehetünk. Nincs hiányérzetem, nagyszerűen játszottunk – mondta büszkén az olasz szakember.

