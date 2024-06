Kiderült, ki lesz Verstappen csapattársa jövőre

Ha azt figyelmen kívül hagyjuk, hogy a Mercedes távozásának bejelentése óta azon van, hogy megszerezze Max Verstappent, akkor a Red Bull pilótái közül egyértelműen a hollandnak volt egyértelműbb a jövője. Hiszen míg Verstappen két éve 2028-ig szóló szerződést írt alá, addig Sergio Pérez megállapodása viszont már a zajló idény végén lejár.

Pérez (balra) és Verstappen egymás mellett folytatja Fotó: EPA/Alex Plavevski

Verstappen ötször, Pérez egyszer sem nyert

A mexikói ülésére sokan lecsaptak volna, mivel a Red Bull a legutóbbi megingása ellenére is a mezőny legjobb autójával rendelkezik. Pérez ráadásul sokszor nem tudja kihozni belőle a maximumot, ezért gyakran pletykáltak róla, hogy az osztrák istálló leválthatja őt.

A 34 éves versenyző teljesítménye idén is jócskán elmarad Verstappenétől. Csapattársán kívül már három további pilóta is diadalmaskodott az idén, de neki még nem sikerült, a dobogót is elkerülte az elmúlt három versenyen, így mindössze az ötödik hely illeti meg a tabellán.

A Red Bullnál azonban a jelek szerint meg vanna elégedve Pérezzel. Erről árulkodik a keddi bejelentésük, miszerint két évről szóló szerződéshosszabbítást írtak alá, így a mexikóinak 2026 végéig nem kell új állást keresnie.

Az energiaitalosok tehát az állandóságra szavaznak, a 2021-es idény kezdetétől Verstappen és Pérez alkotja a pilótapárosukat. A Red Bull mellett a McLarennél (Oscar Piastri, Lando Norris) biztosan nem lesz változás, Fernando Alonso csapattársát még nem nevezte meg az Aston Martin, ahogy a Mercedes és a Williams is keresi még George Russell, illetve Alexander Albon partnerét. Lewis Hamilton a Ferrarinál folytatja Charles Leclerc mellett, Nico Hülkenberg a Sauber pilótája lesz. Esteban Ocontól biztosan megválik az Alpine, ahogy a Ferraritól távozó Carlos Sainznak sincs még ülése.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.