A címvédő Alcaraz a kiesés széléről táncolt vissza Wimbledonban

A harmadik helyen kiemelt Carlos Alcaraz kissé váratlanul került nagy nyomás alá Wimbledonban. A 29. helyre rangsorolt Frances Tiafoe ellen egyértelműen ő volt az esélyes, ám az amerikai három szett után 2-1-re vezetett ellene, és csak hajszálra volt a továbbjutástól. A negyedik játszmában ugyanis 6:6 volt az állás, így következett a rövidítés. Alcaraznak ezt muszáj volt megnyernie, mert ha nem így tesz, címvédőként máris kiesik. A spanyol érezte a nyomást és összekapta magát: 5-0-ra elhúzott, és csak két labdamenetet engedett Tiafoe-nak, 7-2-vel kiharcolta a folytatást.

Alcaraz és Tiafoe a meccs végén Fotó: EPA/ADAM VAUGHAN

Innentől pedig már a lendületbe jövő Alcaraz szája íze szerint alakultak a dolgok. A Wimbledonban tavaly győztes 21 éves csillag kétszer is elvette Tiafoe adogatását, így hamar kényelmes előnybe került az ötödik szettben, amelyet 6:2-re meg is nyert, s ezzel a továbbjutást is kivívta. Alcaraz következő ellenfele az amerikai Brandon Nakashima vagy a francia Ugo Humbert lesz a legjobb tizenhat között.

Wimbledon, férfi egyes, 3. forduló:

Alcaraz (spanyol, 3.)–Tiafoe (amerikai) 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7-2), 6:2