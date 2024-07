A spanyol válogatott irányítója német barátnőjét is tűzbe hozza

Laura Abla hirtelen futballrajongó lett…

S van még egy érdekesség Dani Olmóval kapcsolatban. Karácsonykor hozták nyilvánosságra a barátnőjével, az ismert német influenszerrel, Laura Ablával, hogy egy párt alkotnak. Laura Ablát a kommentelők meg is találták azzal, csak azért jár az RB Leipzig meccseire, hogy növelje a népszerűségét, amire ő csípős videóval reagált. Laura Abla valószínűleg a legfrissebb bejegyzésével is megosztja német rajongóit, hiszen spanyol mezben lejtve azt mondja a kamerába: a barátja nem is gondolná, milyen forró spanyol drukker vált belőle.

Értjük… Laura Abla amellett, hogy kedveskedik Dani Olmónak, szeretne betörni a spanyol piacra.

S ha az Európa-bajnokság az álmai szerint alakul, a pár talán el is hagyja Németországot. Dani Olmo az egyik legkeresettebb játékmester a nemzetközi piacon.