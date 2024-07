Dárdai fenyegetőzött? Nagytakarításra készülhet a Herthánál

Májusban dőlt el Dárdai Pál sorsa a Herthánál, harmadik vezetőedzői időszaka is véget ért Berlinben. A 48 éves tréner a leváltása ellenére is a klubnál folytatta, azt viszont akkor nem jelentették be, hogy milyen pozícióban, mert valójában meg sem tudtak egyezni az új szerepéről.

Nos, német lapinformációk szerint Dárdai nagy célokat tűzött ki maga elé, ha rajta múlna, meg sem állna az elnöki székig. A Bild azt írja, a magyar edző még májusban figyelmeztette a Hertha ügyvezető igazgatóját, Thomas Herrichet, sportigazgatóját, Benjamin Webert és az akadémia igazgatóját, Andreas Neuendorfot, hogy versenybe száll az elnöki posztért, és ha megválasztják, akkor kirúgja őket.

A német lap szerint, ha Dárdai elindul, reménykedhet benne, hogy megválasztják, mivel játékosként és edzőként 27 éve szolgálja a klubot, ahol elismerik a munkáját. Az elnöki székre pályázóknak augusztus közepéig kell benyújtaniuk a szükséges dokumentumokat, a választásra pedig november 17-én kerülhet sor.

Jelenleg Fabian Drescher a klubelnök, őt januárban nevezték ki, miután Kay Bernstein elhunyt.