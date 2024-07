Macron visszalépett? Az olimpia előtt ürüléket zúdított volna rá a lakosság

Párizs egyebek mellett azzal is hirdeti az idei olimpiát, hogy abban központi szerepet játszik a víz. Az ünnepélyes megnyitót is a Szajnára tervezik, később a triatlonisták és a nyíltvízi úszók versenyeznének is a folyóban. Franciaország rengeteget költött arra, hogy megtisztítsa a Szajna vizét, és Emmanuel Macron francia elnök megígérte, hogy meg is mártózik majd a folyóban, így jelezve a munkálatok sikerét. Az olimpia helyett azonban Macron figyelmét az elmúlt hetekben a franciaországi választások kötötték le.

Visszaszámlálás az olimpia rajtjáig a Szajna partján, a franciák kifuthatnak az időből (Fotó: MTI/EPA/Andre Pain)

A Szajnában száz éve lényegében tilos fürdeni a szennyezettsége miatt. Az olimpia előtt Franciaország közel másfél milliárd eurót költött a folyó tisztítására, de a mérések szerint még mindig nem érték el a kívánt eredményt.

A Macron elleni ürülékakció terve

A jelentős összeg és a sikertelenség kombinációi érthető módon nem nyerte el a francia lakosok tetszését, akik különleges akcióval készültek Macron fürdőzésére.

TikTok-videóból is kiderült a terv, csak ki kellett hozzá számolni, hogy mikor végezzék a nagydolgukat a párizsiak, hogy az ürülék a szennyvízcsatornán keresztül éppen a megfelelő időpontban érkezzen meg, hogy rázúduljon a fürdőző elnökre.

Macron június 23-ra tervezett fürdőzése végül elmaradt.

A polgármester szerint mindent Macron rontott el

Macronhoz csatlakozott volna a reménység szerint tiszta Szajnában Párizs polgármestere, Anne Hidalgo is, neki is jutott volna az ürülékből.

Ennek ellenére úgy tűnik, Hidalgo nem ijed meg, abban viszont már nem biztos, hogy Macron is csatlakozik hozzá, könnyen lehet, hogy az elnök visszalépett a tervtől.

– Az emberiség testvériesen összegyűl a sportnak köszönhetően, ez egy jó dolog ebben az időszakban. Miért rontja el valaki ezt a szép pillanatot az utolsó pillanatban, anélkül, hogy bárkivel megbeszélte volna? – így kérdőjelezte meg Hidalgo Macron döntését, hogy az elnök éppen az olimpia előtti hetekre írt ki előre hozott választás Franciaországban.

Hidalgo hozzátette, az olimpia megnyitója előtti héten mégis tervezi, hogy megmártózik a Szajnában, és megpróbálja Macront is rávenni, hogy tartson vele.

A párizsi lakosok minden bizonnyal feszülten várják az időpont bejelentését.