Gól nélkül is megőrizte előnyét, továbbjutott a Fehérvár a Konferencialigában

A Ferencváros kedd esti, sikerrel megvívott Bajnokok Ligája-selejtezője után szerdán a Fehérvár FC-n volt a sor, hogy folytassa a magyar sikersorozatot az európai kupaporondon. A székesfehérváriak 2-1-es előnyről várhatták az azeri Szumgajit FK elleni összecsapást, amelyet a Sóstói Stadionban rendeztek.

Kapufáig jutott, de a végén örülhetett a házigazda

Az első meccsen vezettek az azeriek, ám miután emberhátrányba kerültek, a Fehérvár fordítani tudott. Szerdán, Székesfehérváron nem volt ennyi fordulat: bár a házigazda volt kezdeményezőbb, gól nélkül ért véget az első játékrész. A második félidő elején, a 49. percben a fehérvári kaput védő Tóth Balázs védett nagyot egy közeli fejes után, kettővel később viszont már Tobias Christensen tekerése után az azeriek kapufáján csattant a labda. A hajrában éppen a Christensen helyére állt be Ominger Gergő, de a 21 éves középpályás számára három perc után be is fejeződött a találkozó, miután egy ütközést követően hordágyon volt kénytelen elhagyni a pályát. Az eredmény már nem változott, ám a 0-0-nak inkább Székesfehérváron örülhettek.

Az ellenfélre csütörtökig várni kell

A párharcot összesítésben 2-1-re megnyerő Fehérvár FC a georgiai Torpedo Kutaiszi és a magyar válogatott Lang Ádámot is soraiban tudó ciprusi Omonia Nicosia csütörtök esti meccse után továbbjutó együttessel csap össze a harmadik körben. A vesztes számára véget ért a Konferencialiga-szereplés.

A további Konferencialiga-induló magyar együttesek közül a Puskás Akadémia játék nélkül jutott tovább a harmadik körbe, miután ellenfelét, az ukrán SC Dnyipro-1 csapatát kizárta az európai szövetség, a Paksi FC viszont még pályára lép csütörtökön – az élvonalbeli bajnokság legutóbbi ezüstérmese, a Magyar Kupa 2024-es győztese 3-0-s előnyből várja a Gyurcsó Ádámot is foglalkoztató AEK Larnaca elleni, csütörtök 18.00-kor kezdődő összecsapást.