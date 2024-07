Néptánc, árak és autótörés – körbejártuk a Hungaroringet!

Csütörtökön, a háromnapos bérlettel rendelkezők bokszutca-látogatásának napján is sokan indultak meg tömegközlekedéssel Mogyoródra, az igazi invázió viszont pénteken zajlott. A versenyhétvége első hivatalos napjától üzembe álltak a szurkolókat a Hungaroringre szállító autóbuszjáratok is, igaz, azokért a drukkereknek Kerepesig kellett menni. Volt is nagy tumultus az Örs vezér terénél, ahonnan a H8-as HÉV indul Kerepes felé, komoly sorok kígyóztak a jegypénztáraknál és az automatáknál. Megfogadva a szervezők ajánlatát, rengetegen választották a közösségi közlekedést.

Pénteken is sokan voltak a Hungaroringen, közülük többen tömegközlekedéssel érkeztek. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Schumacher-relikviák leárazva

A buszok a korábbi évekhez hasonlóan a Hungaroring hármas kapujáig szállították a rajongókat. Azok jártak jól ezzel, akinek a versenypálya felső szakaszára szólt a jegyük, ők a közeli kapukon belépve helyben voltak, akik viszont a főbejárat felé igyekeztek, azokra egy nagyjából 30 perces kerülő várt. Persze, a hőségben lépten-nyomon volt lehetőség frissítőt vásárolni, a sátrakkal kitelepült eladók étellel-itallal, relikviákkal kínálták az érkezőket.

A Hungaroring kapuján kívül és belül is eltérő árakkal lehetett találkozni, ami az ajándéktárgyakat illeti. A legkedvezőbb áron a Hungaroring Store sátrainál lehetett ereklyéket venni, a ringre jellemző motívumokkal ellátott pólók ára például tízezer forint volt (gyermekméretben „csak” nyolcezer), bögrét négyezerért árultak, de tornazsákot, kulcstartót vagy éppen szilikon karkötőt ennél is kedvezőbb áron lehetett beszerezni. Hasonlóan barátságos árakkal még egy német eladónál lehetett találkozni, nála limitált darabszámban elérhetők voltak a hétszeres világbajnok Michael Schumacher időszakának emléket állító régi pólók, sapkák – mindösszesen tíz euróért. Aki a jelenkor versenyzőinek sapkáit, pólóit készült beszerezni, annak mélyebben a zsebébe kellett nyúlni – egy baseballsapka átlagosan 25 ezer forintot kóstált, míg egy-egy szponzorlogós csapatpóló ára elérhette akár a 90 eurót is.

Ennyiért lehet enni-inni a Hungaroringen

Nem olcsó mulatság Formula–1-es futamra járni, erről az étel- és italkínálatot látva is meggyőződhettünk. Lángost még lehet kapni kétezer forint alatt, ízesítéssel persze megszalad az ár. Gyrostálat 5500-ért kínálnak, a helyszínen grillezett marhasteaket viszont már közel 15 ezerért. Mindezt leöblítendő, fél liter sörért 1950 forintot kell kifizetni, egy 0,5-ös limonádéért 1500-at, de hozzá kell tenni, hogy a rekkenő hőségben legjobb szomjoltónak számító ivóvizet díjmentesen magukhoz vehették a szurkolók a ring több pontján is.

A mogyoródi közönség zöme egyébként külföldről érkezett, sok más mellett lehetett látni svéd, bolgár, finn, lengyel és német zászlókat, de ír focimezes drukkereket is. Az ő szórakoztatásukra rengeteg érdekességgel készültek a szervezők: életnagyságú versenyautót csodálhatott a közönség, a drukkerek kipróbálhatták magukat szimulátor volánja mögött és kerékcsere közben is, de felállhattak egy számukra telepített, az eredetire hasonlító pódiumra is, ahol elkészülhettek az emlékképek. Az igazán bátrak megtapasztalhatták a bungee jumping nyújtotta élményt is – egy ugrás 29 ezer forintba került.

Miközben a rajongók élvezhették a forgatagot, a szurkolók szórakoztatásáért felelős autóversenyzők és csapataik lázasan dolgoztak a bokszutcában és a paddockban. Utóbbi helyszínen néptáncbemutató színesítette a programot, és pénteken is jelen voltak a legendás magyar asztaliteniszezők.

Néptáncosok a Magyar Nagydíj első szabadedzése előtt a Hungaroringen. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A pályán a péntek a gyakorlásról szólt. Az első szabadedzést a Ferrari pilótája, Carlos Sainz nyerte, mögötte a címvédő, Mogyoródon tavaly és tavalyelőtt is győztes Max Verstappen, a Red Bull versenyzője végzett, a harmadik legjobb köridőt Sainz csapattársa, Charles Leclerc futotta. A nap második edzését a McLarent vezető Lando Norris nyerte meg Verstappen és Sainz előtt – Leclerc autót tört, emiatt rövid ideig le is állították a tréninget.

A 39. Formula–1-es Magyar Nagydíj szombaton 12.30-tól a harmadik szabadedzéssel, majd 16.00-tól az időmérővel folytatódik, a 70 körös, az előzetes adatok alapján telt ház előtt zajló versenyt vasárnap 15 órától rendezik.