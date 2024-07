Német csodahajóval indul csatába a férfi kajak négyes

Először a szöuli olimpián győzött a magyar férfi kajak négyes, akkor Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Gyulay Zsolt, Ábrahám Attila összetételben. A mieink a következő két évben is nagy csatában voltak a németekkel, de végül 1992-ben és 1996-ban is ezüstérmet szereztek. Az új generáció legjobb képviselői, Kammerer Zoltán, Storcz Botond, Vereckei Ákos és Horváth Gábor 2000-ben, majd 2004-ben is diadalmaskodtak. 2012-ben Londonban még jutott egy második hely, az elmúlt két olimpián azonban nem volt versenyben a dobogós helyezésekért a magyar hajó.

A négyes tagjai a régihez képest is tesztelik az új hajót. Fotó: Csudai Sándor

Tokióban már nem ezer, hanem ötszáz méter volt a táv, s így lesz Párizsban is. A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összetételű magyar hajó tavaly vb-ezüstéremmel igazolta, hogy az esélyesek közé tartozik, s a helyzetén egy sportdiplomáciai bravúr is javít. A magyar szövetségnek sikerült megszereznie a németek féltett kincsét, a FES-gyártmányú hajót, amiről a mieink már az első néhány edzés után elégedetten formáltak véleményt. Hogy amit tud a hajó, azt Nádas Bence mondta el nekünk, de a négy fiú a felkészülésről és az olimpiai célokról is beszélt.