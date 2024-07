Kiderült, mi jelzi a legstabilabban előre, miként teljesít az olimpián az élsportoló

Egy világversenyen, egy olimpián már nem igazán van különbség a fizikális teljesítőképességben. Itt mindenki a legjobb. És itt jöhet be a sportokók mentális támogatásának a jelentősége – részletezi a Magyar Nemzetnek a sportpszichológus. Molnár Nikoletta hozzáfűzte, a külföldi kutatások egyértelmű eredményei mutatják, hogy

a sportoló mentális felkészültsége jelzi a legstabilabban előre, hogy miként fog teljesíteni a versenyen.

Hosszabban kifejtve ez azt jelenti, hogy a siker függ attól, mennyire stabil mentálisan a sportoló, van-e megfelelő megküzdési módja, hogy a szorongásain úrrá legyen, képes-e a figyelmét fókuszálni frusztráló körülmények között is.

Ha ezeket uralja, akkor nő az esélye, hogy jól megy majd neki a versenyzés

– emelte ki a a Pszichológus13 Tanácsadó Központ pszichológusa, aki beszélt arról is, hogy ilyenkor rengeteg streszfaktorral kell megküzdeniük a sportolóknak. „Tudniuk kell kontrollálni magukat a külső zajokkal kapcsolatban: a lelátó zaja is zavaró lehet, az ellenfél drukkereinek a tevékenysége különösen nyomasztóan hathat rájuk. A fókuszálás itt jön képbe. És persze ott van a teljesítményszorongás: hatalmas elvárás nehezedik rájuk, hogy nyerniük kell, hiszen egy nemzetet is képviselnek” – részletezte a szakértő.