Megható pillanatok: íme, bronzérmesünk első találkozása olimpiai dobogósként a szüleivel! + videó

Muhari Eszter aranytussal nyert az észt Nelli Differt ellen. A bronzasszót követően meghatódva, könnyek között nyilatkozó vívó részt vett a pódiumceremónián, majd később, a párizsi éjszakában édesanyja és édesapja is köszönthette őt. Videón a megható pillanatok:

Boldog, hogy meggyőzte a szüleit

Emlékezetes: a BHSE párbajtőrvívója első körben úgy tűnt, lemaradt a párizsi olimpiáról, végül egy eltiltás miatt, de összességében saját jogon, ranglistás helyezésével jutott ki a játékokra. A Mandiner kérdésére, miszerint elégtétel-e számára az olimpiai szereplés, határozott választ adott és egy kritikát is megfogalmazott.

– Természetesen az. Egy óriási hullámvasút volt ez az évem. Fel, le és most végre úgy érzem, hogy ha nem is a csúcsra értem, de legalább a saját elvárásaimnak megfeleltem. Amit korábban ki nem is mondtam, de az érmet sikerült megszereznem. Szerintem a kvalifikációs rendszer nagyon bonyolult és felettébb nehéz a kijutás! Ez már egy óriási siker, hogy végül lett kvótám, és ez csak a hab a tortán, hogy dobogóra állhatok. Persze van bennem egy kis csalódottság az elvesztett elődöntő miatt, de hát első olimpiám, 21 éves vagyok, és szeretném helyén kezelni a dolgokat! – mondta Muhari Eszter, aki azt is elárulta, ő győzte meg a szüleit, hogy kiutazzanak Párizsba.