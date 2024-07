Lették az esküt a párizsi olimpiára készülő magyar csapat tagjai

Letette az olimpiai esküt hétfőn Budapesten a július 24-én kezdődő párizsi ötkarikás játékokon szereplő magyar csapat. A fogadalomtétel szövegét háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és világ- és Európa-bajnok úszó mondta el a Művészetek Palotájában rendezett ünnepségen, amelyen kettejük között olimpiai bajnok birkózó tartotta a magyar zászlót.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke köszöntőjében azt kérte a sportolóktól: ne teherként, hanem lehetőségként éljék meg az olimpiai szereplést annak érdekében, hogy ki tudják hozni magukból a maximumot. Azt kívánta a jelen lévő sportolóknak, hogy elmondhassák magukról: mindent megtettek. A MOB vezetője arról is beszélt, hogy

legutóbb száz éve volt Párizsban olimpia, azóta sok minden megváltozott, az olimpiai mozgalom pedig meghallotta az új idők szavát. Ugyanakkor úgy vélte, az alapértékek nem változtak, a sportolók ugyanúgy a saját határaikat feszegetve versenyeznek.

Hozzátette, az olimpiai mozgalom jelszava, a „gyorsabban, magasabbra, erősebben!” mostanra kiegészült az együtt szóval. Gyulay Zsolt közölte, hogy a július 26-i megnyitón Böde-Bíró Blanka kézilabdázó és cselgáncsozó viszi majd a magyar zászlót.

Óriási megtiszteltetés

– Csak ma szembesültem vele, hogy én leszek az egyik zászlóvivő. Ekkora megtiszteltetés talán még nem is ért az életemben – mondta a tokiói ötkarikás játékokon bronzérmet nyert Tóth Krisztián, aki hozzátette, számára a felkérés nagyjából egy olimpiai éremmel egyenértékű, ezért egy másodpercig sem hezitált rajta, hogy elfogadja-e. Tóth Krisztián öt nappal a megnyitó után, azaz július 31-én lép tatamira, de úgy gondolja, jól is jön neki, hogy kicsit korábban ki kell utaznia. Szeret ugyanis fejben és fizikailag is rápihenni a versenyekre, erre pedig jobban lesz lehetősége Párizsban, mint otthon, ahol két gyermeke várja.

Tóth Krisztián vette át a zászlót Lőrincz Tamástól (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kifejtette, Magyarország valódi sportnagyhatalom, ezért nem véletlenül nagyok az elvárások, ugyanakkor ma már kijutni is nehéz az ötkarikás játékokra.

– A profi sport elképesztő tempóban fejlődik. Tudományágak egész sorát kell behatóan ismerni – mondta Schmidt Ádám, aki igazi csapatmunkának nevezte, hogy ilyen szép számú – jelenleg 21 sportágban 180 tagú – lesz a magyar olimpiai csapat a francia fővárosban. Megemlítette az edzőket, a segítőket, a szövetségeket, a klubokat és a MOB-ot. – A sportállamtitkárságban azt vállaltuk, hogy ehhez biztosítjuk a hátteret, és ezt teljesítettük – tette hozzá.

Schmidt Ádám államtitkár (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az államtitkár azt üzente a sportolóknak, hogy pályafutásuk mérföldkövéhez érkeztek, és minden honfitársuk mögöttük áll majd.

– Ne csak a teljesítményetekkel hívjátok fel magatokra a figyelmet, hanem mutassatok példát sportszerűségből és emberségből is – zárta szavait Schmidt Ádám. – Hajrá magyar sport, hajrá magyarok!

Táncosok és légtornászok előadása színesítette az egyórás ünnepséget, amelyen Sulyok Tamás államfő is beszédet mondott. A párizsi olimpiát július 26. és augusztus 11. között rendezik meg, Magyarország jelenleg 21 sportágban 180 kvótával vagy részvételhez szükséges szinttel rendelkezik a nyári játékokra.