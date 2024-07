Cavendish elérte, amit akart, megdőlt a legendás Kannibál csúcsa + videó

Az ötödik szakasz viszont esélyt kínált, csak két kisebb emelkedőtt kellett kibírnia Cavendishnek.

Sikerült, majd küzdelmes helyezkedéssel jó helyzetbe hozta magát, jókor indította a hajráját, és megszerezte a hőn áhított harmincötödik szakaszsikert.

Milyen csúcsot döntött meg Mark Cavendish?

Mark Cavendish 2008-ban kezdte el gyűjteni a szakaszgyőzelmeket a francia körversenyen, 2011-ben és 2021-ben pedig a Tour de France pontversenyét is megnyerte.

A harmincötödik szakaszgyőzelem azt jelenti, hogy immár egyedüli csúcstartó a világ leghíresebb kerékpáros versenyének történetében az etapsikerek számát tekintve. A belga Eddy Merckx harmincnégy szakaszt nyert karrierje során, ő azért kapta a Kannibál becenevet, mert mindenki más elől felzabálta a győzelmeket.

Cavendish most már rajta is túltett, elérte a célját, most már valóban visszavonulhat.

A Tour de France összetettjében az ötödik szakasz nem hozott jelentős változást, Tadej Pogacar vezet Remco Evenepoel és a címvédő előtt.