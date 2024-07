Muhari Eszter szenzációs vívással már a négy között az olimpián!

Azt követően, hogy férfikardban Szilágyi Áron, Szatmári András és Gémesi Csanád sem jutott éremközelbe – mi több, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi és a világbajnok Szatmári már a 32 között kiesett –, női párbajtőben a 21 éves Muhari Eszter két győzelem után a nyolc között is megnyerte az asszóját, így bejutott az esti elődöntőbe, vagyis éremért vívhat. A sportágban az ötkarikás játékokon a vb-vel és az Eb-vel ellentétben a harmadik helyért is vívnak, most csak egy bronzérmet osztanak ki, vagyis Muharinak egy asszót még mindenképpen nyernie kell, hogy dobogóra állhasson élete első olimpiáján. De nyerjen még kettőt!

Szilágyi, Gémesi, Muhari és Szatmári közül Muhari Eszter jutott a legmesszebbre Fotó: MOB-Média/Molnár Ádám

Muhari Eszter francia versenyzővel vív az elődöntőben

Muhari Eszter, a női párbajtőrszakág egyetlen magyar indulója ma a kínai Tang Csün-jao elleni sikerrel kezdett, ezt követően a 2022-ben világbajnok dél-koreai Szong Szeránál is jobbnak bizonyult, majd egy újabb kínai vívó, Jü Sze-han 15-10-es legyőzésével a legjobb négy közé került, ahol a francia Auriane Mallo-Bretonnal vív 19.25-kor. Muhari Eszter a világranglista 9. helyezettje, ellenfele a 6. a rangsorban