Szilágyi Áron megszólalt, sokkolta, hogy rögtön kiesett az olimpián

Mivel világbajnoki címvédő férfikardcsapatunk kvalifikálta magát az olimpiára, ez azt is jelentette, hogy három versenyzőnk lehetett ott a mai egyéni verseny 32-es főtábláján. A legutóbbi három olimpián győztes Szilágyi Áron és a 2017-ben egyéni vb-címet szerzett Szatmári András nagyon közel került egymáshoz az ágrajzon, a sorsolás elkészültekor azzal szembesültünk, hogy ha megnyerik az első asszójukat, akkor a nyolc közé jutásért egymás ellen vívnak.

Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Muhari Eszter és Szatmári András a nap kezdetén Fotó: MOB-Média/Molnár Ádám

Előbb Szatmári Andrást (aki a világranglista 23. helyezettje) szólították a francia Bolade Apithy (12.) ellen, aki 38 évesen is ott van a legjobbak között. A francia 10-8-as vezetése után Szatmári 10-10-re egyenlíett, majd 12-12 lett az állás, a végjátékból pedig Apithy jött ki jobban, és 15-13-ra győzött. Az utolsó tus egyértelmű volt, de előtte versenyzőnk joggal reklamált a hazai vívó találatánál. Az asszó közepén is volt egy vitatható ítélet, már az is kibillentette Szatmárit a nyugalmi helyzetéből.

Szatmári nem bírt francia ellenfelével Fotó: Csudai Sándor

Szilágyi (5.) jóval könnyebb ellenfelet kapott a kanadai Fares Arfa (35.) személyében, és szörnyű volt a kezdés, 5-0 az ellenfélnek! „Döbbenet…” – jegyezte meg az M4sport szakkommentátora, az olimpiai ezüstérmes Nemcsik Zsolt. A döbbenet folytatódott, mert 0-6 lett, de ezt négy Szilágyi-tus követte (4-6). Ám megint a kanadai jött, 8-4, majd 9-4 lett a javára, aztán 11-6. Fares Arfa végül 15-8-ra győzött, hideg zuhany a javából… A 34 éves Szilágyi egyéniben a 2008-as, pekingi olimpia óta először szenvedett vereséget ötkarikás játékokon.

– Nem tudok olyan elemet kiemelni, amelyben jobb lettem volna az ellenfelemnél, taktikailag, fizikailag és technikailag is fölém nőtt, mintha olvasott volna engem. Olyan érzésem volt, mintha én lennék az újonc, és ő a háromszoros olimpiai bajnok. 0-6-ról 4-6-ra feljöttem, majd csináltam egy butaságot, pedig ha 5-6, az meghozhatta volna a fordulatot – válaszolta Szilágyi Áron az Origó Sport kérdésre, hogy hol mehetett el a 0-6-tal kezdődő asszó. – Annyira sokkolt ez az asszó, hogy még csak dühös vagy csalódott sem vagyok. Alapvetően jó érzésekkel jöttem ide, egy éremben reménykedtem, abszolút nem gondoltam volna, hogy így legyőznek. Ha leülepedett, megpróbálok fókuszálni a csapatversenyre.

A 32 között Gémesi Csanád (39.) ellenfele az amerikai Eli Dershwitz (3.) volt, aki a regnáló világbajnok, tavaly ő nyerte meg a milánói vb-t. Ám Gémesi nagy bravúrral 15-10-re legyőzte – legalább egy kardvívónk bekerült a 16 közé. De innen Gémesi sem jutott tovább, a második asszójában 15-14-re veszített a tunéziai Faresz Ferjani (14.) ellen. Így egyik kardvívónk sem került be a legjobb nyolcba.