Rezeg a léc, Pérez az ülése megtartásáért is hajt a Magyar Nagydíjon

Amint az ilyenkor lenni szokott, máris szárnyra kaptak a mexikói menesztéséről szóló pletykák. A Red Bull kötelékébe tartozó versenyzők közül minimum ketten, a jelenleg a szintén az osztrákok fennhatósága alá eső RB-t erősítő Daniel Ricciardo és a tavaly beugróként jól teljesítő Liam Lawson, de akár Ricciardo csapattársa, Cunoda Juki is csupán arra vár, hogy a bikások megelégeljék Pérez vesszőfutását és új versenyzőt keressenek Verstappen mellé. A bizonytalanságot Pérez szerződésének egy eredményességre vonatkozó záradéka táplálja, egyes források szerint ugyanis akkor, ha Pérez több mint száz ponttal és öt bajnoki helyezéssel marad el Verstappentől, a Red Bull felbonthatja a korábbi megállapodást. A pletykák arról szólnak, hogy a határidőt a nyári szünet jelenti, ezt pedig már csak a magyar és a következő hétvégén sorra kerülő belga futam előzi meg.

Verstappen egy hónapja nyeretlen, Norris Herenden járt

Péreznél valószínűleg nyugodtabban készülhetett fel a hétvégére a Hungaroringen 2022-ben és 2023-ban is elsőként leintett Max Verstappen, aki már nagyon várja az idei Magyar Nagydíjat. Az előző szezonokat domináló holland legutóbb egy hónapja, Spanyolországban nyert, Ausztriában George Russell, Nagy-Britanniában pedig Lewis Hamilton győzedelmeskedett. A címvédő ennek ellenére is 84 ponttal előzi meg a vb-tabella második helyén álló Lando Norrist.

A Hungaroring egy érdekes helyszín, de már nagyon várjuk, hogy Magyarországon versenyezhessünk. A pálya szűk és kanyargós, és van egy nagyon technikás második szektora. Ezen a héten ráadásul eléggé meleg is lesz

– jelentette ki Verstappen, aki nálunk találna vissza a győztes útra.

Ugyanerre készül Lando Norris is, aki pályafutása első, és eddigi egyetlen futamgyőzelmét az idén, Miamiban aratta. A McLaren autóversenyzője különleges helyszínen, Herenden hangolt a hétvégére, szerdán a helyi porcelánmanufaktúrában tett látogatást. Az előzmény: Norris egy éve véletlenül összetörte a dobogón a futamgyőztes Max Verstappen serlegét, a díszes Herendit. Norris most nem csak körbesétált a gyárban, kipróbálta a porcelánfestést is, egyúttal azt is bejelentették, hogy a versenyző ezen a hétvégén egy egyedi készítésű, herendi festésű sisakban versenyez majd.

Herenden mutatták be Lando Norris hétvégi sisakfestését. Fotó: MTI/Vasvári Tamás