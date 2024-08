Vért hányt a Magyarországba szerelmes bajnok, aztán összetört az olimpián

Gianmarco Tamberi az atlétika legnagyobb sztárjai közé tartozik napjainkban, magasugrásban olimpiai és világbajnoki címvédőként érkezett Párizsba, hiszen 2021-ben Tokióban és tavaly Budapesten is ő volt a legjobb. Már a megnyitóünnepségen rossz előjel volt, hogy a jegygyűrűjét véletlenül beleejtette a Szajnába, és a megpróbáltatásai folytatódtak Párizsban.

Gianmarco Tamberi elsírta magát, miután nem tudta megvédeni a címét az olimpián (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Tamberi a magasugrás szombat esti döntője előtt mindössze órákkal közölte a közösségi médiában, hogy be kellett szállítani a sürgősségire, mivel kétszer is vért hányt.

Korábban veseköves panaszai voltak, amelyek elmúltak, ám a görcsök újra jelentkeztek. Ezek után nem sokan fogadtak volna arra, hogy Tamberi ott lesz a döntőben, de mintegy két-három órával előtte újra posztolt, és bejelentette, hogy rajthoz áll.

Vastaps a hősies Tamberinek, aki összetört lelkileg

A 32 éves klasszis júliusban hazánkban versenyzett a Gyulai Memorialon, és akkor azt mondta, hogy szerelmes Magyarországba, egy nap talán ide is költözik. Ezért is, meg a hősies helytállása miatt is lehetett neki szurkolni.

Ilyen előzmények után már az csoda volt, hogy egyáltalán ugrott a döntőben, de a jelenlegi állapotában három sorozat után nem volt esélye a továbbjutásra. Három próbálkozásból nem tudta teljesíteni a 2,27 métert, és kiesett, majd az arcát a tenyerébe temette, sírt, összetört lelkileg. A közönség azonban vastapssal értékelte a sportemberi nagyságát, hogy a kórházból érkezve is rajthoz állt.