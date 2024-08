Kós Hubert ünneplése Milák Kristófnak is üzenet

Kós Hubert megszerezte azt az aranyérmet, amiért Párizsba jött, ő lett a 200 hát olimpiai bajnoka. Az ötkarikás játékok azonban még nem értek véget aranyérmesünk számára, péntek délelőtt már Kós Hubert és Milák Kristóf ugyanabban a 100 pillangós előfutamban szerepel.

Milák Kristóf eddig egy ezüstérmet nyert a párizsi olimpián, 100 pillangón Kós Hubert is az ellenfele lesz (Fotó: Csudai Sándor)

Bár az aranyérem megnyerése után Kós Hubert érthetően főként a 200 hát döntőjéről beszélt, szóba került a 100 pillangó is, amely Kós mellett Milák Kristófnak is az utolsó versenyszáma lesz az idei olimpián.

Hogyan ünnepelte az aranyat Kós Hubert?

– Most, hogy megvan az arany, abszolút minden teher lekerült rólam. Megpróbálok 100 pillangón is minél jobban úszni. Ünneplésre most nem lesz idő: az alvás lesz az ünneplés – üzent Kós Hubert a riválisoknak, többet között Miláknak is, hogy komolyan veszi a 100 pillangót.

Sós Csaba sem véletlenül ezt a számot emelte ki, amikor a Hír TV-nek beszélt Kós Hubert döntőjéről és az eddig magyar szereplésről.