Lisztes számára nagy pofon, amit a Frankfurt kupameccsén meg kellett élnie

A Német Kupában a 32 közé jutásért az Eintracht Frankfurt számára nem okozott gondot a másodosztályú Eintracht Braunschweig legyőzése, bár a félidőben még 0-0 volt az állás. A vendégek fordulás után beindultak, az 52., az 56., a 61. és a 88. percben is betalálták. A hazaiak szépítő gólját a 85. percben beállt, 25 éves Szabó Levente szerezte a 89. percben, aki a nyáron Diósgyőrből érkezett a csapatba. Az Eintracht Frankfurt keretében a 19 éves Lisztes Krisztián és a 18 éves Fenyő Noah sem volt benne. S ez azokat a sajtóhíreket erősíthetik, amelyek szerint a nyáron a Ferencvárostól érkezett Lisztest a Frankfurt máris kölcsönadhatja, mert a posztján így is túl nagy a konkurencia.

Lisztes Krisztián és Fenyő Noah sem kapott szerepet a Frankfurt kupameccsén (Forrás: X/Eintracht Frankfurt)

Hogyan alakul Lisztes Krisztián sorsa?

A hírek szerint a középpályán Mario Götze, Fares Chaibi és Can Uzun is nagyobb bizalmat élvez Dino Toppmöller vezetőedzőnél, mint Lisztes. A héfői meccsen Götze és Chaibi kezdett, utóbbi gólt is szerzett, Uzun csereként állt be. A Frankfurter Rundschau a minap azt írta Lisztes Krisztiánról: „valószínű, hogy a 19 éves középpályást kölcsönadják egy ambiciózus klubhoz.”