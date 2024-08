Érkező továbbra sincs, egy középpályást viszont elenged a Liverpool

Mint arról beszámoltunk, Wataru Endo utódját keresi a Liverpool. A japán védekező középpályástól mindössze egy év után válna meg az angol klub, mert a nyáron kinevezetett vezetőedző, Arne Slot elképzeléseibe nem illik bele a 31 éves futballista. Endo mindenesetre maradna, megküzdene a játékpercekért. Ebben Martín Zubimendi lehetne a vetélytársa, ha sikerrel jár a Liverpool, és elcsábítja az Európa-bajnok spanyolt a Real Sociedadtól, amely azonban ragaszkodik a játékosához. Hogy melyik klub érvel jobban, hamarosan kiderül, Zubimendi várhatóan hétfőn eldönti, mit szeretne.

Ahogy őt, más játékost sem igazolt eddig a Liverpool, távozója viszont hamarosan lehet. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Brentford bónuszokkal együtt 27,5 millió fontot utal majd át Fabio Carvalhóért. A 21 éves középpályás kétségkívül tehetséges, az előszezon során gólt is szerzett, ám a Vörösökhöz való 2022-es megérkezte óta csak epizódszereplő. Az első idényében még 22 tétmeccsen pályára lépett, de a másodikat már kölcsönben töltötte: az őszi szezonban az RB Leipzignél, tavasszal a Hull Citynél vendégeskedett. Utóbbi küldetés egyébként jól is sikerült az angol másodosztályban: húsz meccsen kilenc gólt és két gólpasszt hozott össze. A Liverpoolnál viszont vélhetően ezután sem lenne alapember, mert bár szélsőként is bevethető, neves posztriválisai vannak Mohamed Szalah, Cody Gakpo vagy Luis Díaz személyében.

Két meccset is időzített vasárnapra a Liverpool

Míg Carvalho a távozására, addig jelenlegi csapattársai a Premier League-rajt előtti utolsó barátságos mérkőzéseikre készülnek. Szoboszlai Dominikék vasárnap 13.30-kor a Sevillával találkoznak az Anfielden, az ott nem bevetett futballisták pedig 18 órakor a Las Palmas csapatával játszanak zárt kapus meccset. A két mérkőzést az LFCTV GO online közvetíti.