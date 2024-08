Szoboszlai kimaradt, új középpályást keres a Liverpool

Új parancsnok állt a házhoz, és ő addig nem akart katonákat toborozni, amíg személyesen meg nem győződött a már rendelkezésére álló férfiak képességeiről. Arne Slotról beszélünk, a Liverpool nemrég kinevezett vezetőedzőjéről, akinek a nyár folyamán még nem bővült újabb futballistákkal a kerete, a szurkolók pedig már-már kezdenek kétségbe esni. Más csapatok bőszen igazolnak, az európai topligákban az angol klub az egyetlen, amely még nem adott ki pénzt senkiért.

Elképzelhető, hogy megválik Endótól a Liverpool. Fotó: AFP/Kamil Krzaczynski

Slot tehát arra fordította az elmúlt néhány hetet, hogy jobban megismerje a Vörösök játékosait, a foghíjas keret tagjainak pedig lehetőségük nyílt arra, hogy elnyerjék az új tréner bizalmát. Így július közepén Szoboszlai Dominik is belevetette magát a munkába, az első teszteken is jól teljesített, Slot kemény edzésein mosolyogva, de sokat dolgozott, és úgy kezdte az előszezont, mint ahogy az előző idény elejét: nagyszerű játékkal. Az amerikai túra első meccse után maga is elégedett volt, hogy tízesként játszhatott, Szalahhal remekül megértették egymást a pályán, és nem mellesleg ő lőtte a Slot-éra első gólját és egyben az egyetlent is a Betis elleni mérkőzésen.

Az Arsenal ellen is meggyőző volt Szoboszlai. Kezdőként 71 percet kapott, a gólokat ugyan most Mohamed Szalah és Fabio Carvalho szerezték, így nyert a Liverpool 2-1-re, a magyar középpályás passzainak 94 százaléka megtalálta a címzettjét, és még egy kulcspassza is volt.

Szoboszlai pihent, de nincs baj

Slot számol Szoboszlaival a továbbiakban is, ezért a túra utolsó, magyar idő szerint vasárnap hajnalban megrendezett mérkőzésén kihagyta őt a keretből. A holland vezetőedző azzal magyarázta a játékos távollétét, hogy kissé elfáradt a túra tizenharmadik napjára, így inkább pihenteti, megelőzendő az esetleges sérülést.

A Liverpool egyébként 3-0-ra verte a Manchester Unitedet. Háromgólos győzelem ide vagy oda, Slot talált kivetnivalót a játékban.

– Elégedett voltam néhány játékos teljesítményével, de nem mindenkiével. Nagyon örülünk a győzelemnek, szereztünk néhány szép gólt, igazán jól sikerült a túránk. De úgy éreztem, hogy nem tartottuk a kezünkben a meccset, túl sok helyzetet engedélyezünk az ellenfélnek. A United többet érdemelt egy háromgólos vereségnél, de minket dicsér, hogy élni tudtunk a helyzeteinkkel – állapította meg a 45 éves szakember.

Összességében tehát pozitívan értékelt a mester, az mindenképp biztató a Vörösök szemszögéből, hogy a túrát Európa-bajnokság és a Copa América után még hiányzó kulcsjátékosok nélkül is százszázalékos mérleggel zárták, két nagy riválist is legyőztek.

Ezek után visszatértek Liverpoolba, ahol Virgil van Dijkék már várták őket, és kedden megkezdődik a felkészülés utolsó szakasza, Slot most már valóban mindenkit megismerhet.

Az átigazolási ablak augusztus 30-i bezárulta előtt még van idő új játékosok szerződtetésére is, és angliai sajtóértesülések szerint a szurkolóknak nem kell aggódniuk, érkeznek még új hősök az Anfieldre. Például Wataru Endo helyére is igazolhatnak, mert bár a japán középpályás jól teljesített az első szigetországi idényében, próbálnak Liverpoolban olyan hatost találni, aki jobban illik Slot játékrendszerébe.

Azt nem tudhatjuk, hogy az augusztus 17-i Premier League-ben való bemutatkozás előtt sikerül-e nyélbe ütni az első üzlete(ke)t, annyi viszont biztos, hogy az Ipswich Town elleni bajnokit megelőzően még láthatjuk akcióban Szoboszlaiékat. Vasárnap egyenesen két meccset rendeznek, 13.30-tól a Sevillával találkozik a Liverpool az Anfielden, amelyet 18 órától egy Las Palmas elleni zárt kapus mérkőzés követ.