Arne Slot szerint Szoboszlai fáradt, ezért kihagyta a Manchester Unitedet tönkreverő csapatból

Európai idő szerint vasárnap hajnalban lejátszotta amerikai túrájának harmadik, egyben utolsó mérkőzését Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool. Arne Slot gárdája az Arsenal után a másik nagy hazai rivális, a Manchester United ellen lépett pályára Columbiában. A találkozónak azonban volt egy érdekessége, hiszen ezúttal egyetlenegy játékpercet sem kapott az eddig remeklő Szoboszlai, aki például győztes gólt lőtt a spanyol Betis ellen (1-0), illetve kifejezetten jól teljesített az Ágyúsok ellen 2-1-re megnyert meccsen.

Szoboszlai kihagyta a Manchester United elleni edzőmeccset Fotó: Liverpool FC

A csapat holland menedzsere szerint nincs semmi különleges oka annak, hogy ezúttal mellőzte a magyar középpályást. Arne Slot elmondta, mivel immár a 13. napja kapják a játékosok a terhelést, pihenőt adott Szoboszlainak, mert úgy látja, fáradt egy kicsit, és még véletlenül sem szeretné kockáztatni egyik kulcsjátékosának egészségét.

A meccset egyébként a Liverpool így is nagy fölénnyel, 3-0-ra nyerte meg, ráadásul az egyik legnagyobb hazai rivális ellen végig nagy fölényben játszott. A gólokat ezúttal Fabio Carvalho, Curtis Jones és Kostas Tsimikas szerezte.

A Liverpool most Szoboszlai nélkül verte simán a MU gárdáját Fotó: liverpoolfc.com

– Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, nagyon szép gólokat rúgtunk. De nem hiszem, hogy kellőképpen kontrolláltuk a játékot, mert a United többször is helyzetbe került, és annak ellenére, hogy 3-0-ra nyertünk, bizony szorosabb is lehetett volna a végeredmény. Most hazaindulunk, és kedden már otthon folytatjuk a felkészülést. Többen mos térnek majd vissza a nyaralásukról, és érdekes lesz látni, hogy ezek a játékosok hogyan illeszkednek be a csapatba. Egy dolog biztos, a hátralévő két hétben kemény munka vár még ránk, hogy készen álljunk az Ipswichre – nyilatkozta a klub hivatalos honlapján Arne Slot.