Minden idők legjobb világbajnokságára készülnek Szilvásváradon

Minden idők legjobb fogathajtó-világbajnokságára készül Szilvásvárad – hirdette az esemény hétfői sajtótájékoztatójának sajtóanyaga. Mindezt számokkal is alátámasztva elhangzott: 14 nemzet 42 versenyzője készül a vb-re, többek között 13 világbajnok is. A mezőnyben olyan hazai sztárhajtók is ott lesznek majd, mint Lázár Zoltán, Dobrovitz József vagy ifjabb Dobrovitz József, akik jó esélyekkel indulnak.

Színvonalas mezőny magyar indulókkal

– A sportirányításban a négyesfogathajtó-világbajnoksághoz hasonló nemzetközi sporteseményekkel fontos célunk, hogy hosszú távon is pozitív hatással legyenek a magyar sportra – szögezte le Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára. – Bízom benne, hogy a versenyen átélt élmények minél többeket motiválnak majd arra, hogy kipróbálják ezt a különleges sportágat, és beépítsék életükbe a rendszeres mozgást. Szeretném megköszönni a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek, a Magyar Lovassport-Szövetségnek és az Állami Ménesgazdaság Szilvásváradnak azt a közös szervezőmunkát, amelynek köszönhetően a jövő héten a világ legjobb fogathajtóit köszönthetjük Magyarországon.

Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport-szövetség elnöke, tizenkétszeres fogathajtó világbajnok a beszédében hangsúlyozta: Magyarország már többszörösen bizonyított nagy világversenyek professzionális megrendezésével. – A négyesfogathajtó-világbajnokság esetében is arra készülünk, hogy minden idők egyik legjobbját szervezzük meg – jelentette ki Lázár Vilmos.