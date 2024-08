Éjjel újra egy párizsi megnyitóra figyelt a világ az olimpia nagy botránya után

A párizsi paralimpián 168 küldöttség mintegy 4400 sportolója – köztük semlegesként 88 orosz és nyolc fehérorosz – küzd az érmekét, mégpedig 22 sportág 549 versenyszámában. A magyar csapat 39 fős, és versenyzőink 13 sportág 68 számában méretik meg magukat. Az összes, jelenleg aktív magyar paralimpiai bajnok indul Párizsban: Illés Fanni, Pap Bianka és Konkoly Zsófia úszók, Ekler Luca atléta, Veres Amarilla kerekesszékes vívó, Pálos Péter asztaliteniszező és Kiss Péter Pál kajakos a legnagyobb nevek a magyar csapatban. A megnyitóünnepségen a magyar zászlót Illés Fanni és Gáspár Tamás íjász vitte.

Illés Fanni és Gáspár Tamás vitte a magyar zászlót Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Nagyon örülök, hogy rám gondoltak, igyekszem méltó lenni a felkéréshez. Bár ez a feladat talán nagyobb izgalommal, felelősséggel és stresszel tölt el, mint az, hogy le kell úsznom a 100 méter mellet kétszer – mondta el még a megnyitó előtt Illés Fanni, aki két éve adott életet kisfiának, Mór Álmosnak.

– Ez a felkészülés volt életem legnehezebb felkészülése. Ha valaki két évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy indulhatok a párizsi paralimpián, és ráadásul éremesélyesként utazhatok, akkor azt nem biztos, hogy elhiszem. Nyilvánvalóan jó lenne megvédeni a tokiói címemet, de ez most nagyon nehéz lesz. Igazából nem tűztem ki magam elé semmilyen célt, csak azt, hogy kiadjam magamból a száz százalékot, – jegyezte meg Illés Fanni.

A Champs-Elysées volt a felvonulás színhelye Fotó: X/RTÉ2

A franciák, miként az olimpián, a paralimpia megnyitóünnepségével is újítottak azzal, hogy nem egy stadionba vitték, hanem a belvárosba: a francia főváros híres sugárútja, a Champs-Elysées, valamint a Concorde tér volt a showműsorral egybekötött ceremónia színhelye. A szándék egyértelmű volt: ezzel is minél többek figyelmét irányítani a paralimpiai mozgalomra. Mint ismert, július 26-án a párizsi olimpia megnyitója botrányos lett. A széles körű felháborodás középpontjába Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című művének „újrajátszása” került, Jézus és a tizenkét apostol helyett nőnek öltözött férfiak és transzvesztiták szerepeltetésével. Többek között a francia püspökök nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a keresztényellenes paródia miatt. A szervezőbizottság utóbb magyarázkodott, és azt bizonygatta, hogy nem állt szándékában senkit sem megbántani… A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is bocsánatot kért. A paralimpia szervezőbizottsága érthetően nem akart ilyen helyzetbe kerülni.

A „Paradoxon, a viszálytól az egyetértésig” című színes műsor azt szemléltette, hogy kreativitással hogyan lehet hidat építeni az egymástól távol álló csoportok közé, és együtt, egymásért, befogadóan, nem pedig egymás ellen, kirekesztően gondolkodni. A program központi eleme a tánc és az emberi test volt, s főszerepet játszott benne a tér közepén magasodó obeliszk is, amelyet többször is fényfestéssel keltettek életre, rendkívül látványosan.

Fotó: MTI/AP/Thibault Camus

Öten lobbantották fel a paralimpia lángját

Az első párizsi paralimpiát, miként az olimpiát is, Emmanuel Macron államfő nyitotta meg. A lángot – amely az olimpiához hasonlóan a Tuileriák kertjében, egy magasba emelkedő hőlégballonon lobog majd a következő tizenegy napban – a három és fél órás ceremónia csúcspontjaként öt parasportoló, Charles-Antoine Kouakou, Nantenin Keita, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant és Elodie Lorandi gyújtotta meg. A megnyitó tűzijátékkal ért véget.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd