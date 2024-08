Újra számolják a párizsi aranyakat, egy magyar lehet a paralimpia sztárja

Csapatunk elutazása előtt Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke olyan kijelentést tett, amire felkaphattuk a fejünket, és egyfajta marketingfogásnak is tökéletes volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar paralimpiai mozgalomra: 68 aranyérem megszerzése a célunk.

A magyar paralimpiai csapat az eskütételen Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A párizsi olimpián 32 sportág 329 versenyszámában hirdettek bajnokot, a paralimpián – amelyen mozgás-, látás- és enyhe értelmi sérült sportolók vehetnek részt – értelemszerűen kevesebb sportág van műsoron, huszonkettő. Ugyanakkor a sérültségi kategóriák miatt több eredményhirdetés lesz, de nem többszöröse annak, mint az olimpián volt, jövő vasárnapig 549-szer hangzanak fel a nemzeti himnuszok a győztesek tiszteletére. Három éve a tokiói paralimpián 38 versenyzővel indulva hét aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot szereztünk, s most biztosan nem lesz 68 aranyunk, azonban Szabó László ezt a célt nem is sportszakmai szempontok alapján irányozta el, hanem szemléletet fogalmazott meg, a győzni akarásét. Versenyzőink ugyanis 68 számban indulnak.

Szabó László: Úgy kell hozzáállni, hogy nyerni akarunk

– Tényleg úgy gondolom, hogy ne menjünk el úgy sportversenyre, hogy nem akarunk mindent megnyerni. Soha nem értettem, amikor különböző sportszervezetek és szövetségek vezetői azt mondták, hogy két aranyért megyünk, öt helyezésért, ilyesmi. Ez sport, nyerni akarok, nem? A ház körüli futóversenyt, az iskolai bajnokságot és a paralimpiát is meg akarom nyerni, így kell hozzáállni. Addig, amíg el nem kezdődnek a versenyek, mi 68 aranyéremmel akarunk hazajönni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi történik – nyilatkozta Szabó László, de az MPB elnöke arról is beszélt, hogy a realitás talaján maradva milyen teljesítménnyel lenne elégedett. – A józan válasz az eredményességi kérdésre az, hogy Tokióban a 18. helyen végeztünk az éremtáblázaton, ha ezt megismételjük, vagy nagyjából tudjuk hozni, akkor rendben leszünk, ha efölé tudunk menni, az óriási öröm lesz, ha jelentősen ezalatt maradunk, akkor az egy pici csalódás lesz.

A XVII. paralimpián közel 180 ország 4400 sportolója száll versenybe az érmekért. Hasonlóan az olimpiához, a paralimpia is bekerül majd a történelemkönyvekbe a nemek közötti egyenlőség miatt: a nők rekordot jelentő 236 számban versenyeznek, és a női résztvevők száma minden eddigit meghaladó lesz.

A műsoron levő 22 sportág pedig a következő: atlétika, asztalitenisz, boccia, cselgáncs, csörgőlabda, erőemelés, evezés, íjászat, kajak-kenu, kerékpár, ötfős labdarágás (látássérültek), lovassport, kerekesszékes kosárlabda, kerekesszékes rögbi, kerekesszékes tenisz, kerekesszékes vívás, sportlövészet, tekvandó, tollaslabda, triatlon, úszás, ülőröplabda.

A 39 magyar sportoló 13 sportágban méreti meg magát: úszásban, vívásban, atlétikában, asztaliteniszben, kajak-kenuban, erőemelésben, triatlonban, íjászatban, sportlövészetben és kerékpárban Tokióban is indultunk, s most három olyan sportágban is lesz érdekeltségünk, amelyben a legutóbbi játékokra nem jutott ki versenyzőnk: lovaglásban, cselgáncsban és bocciában.

Indul mind a hét aktív paralimpiai bajnokunk

A magyar csapatban alig akad olyan sportoló, akinek világ- vagy Európa-bajnokságról ne lenne már érme, és sorjáznak a világbajnokok. S ami a legfontosabb: indul mind a hét jelenleg aktív paralimpiai bajnokunk. Illés Fanni (100 méter mell), Pap Bianka (100 méter hát) és Konkoly Zsófia (100 méter pillangó) úszásban, Ekler Luca atlétikában (távolugrás), Veres Amarilla kerekesszékes vívásban (párbajtőr egyéni), Pálos Péter asztaliteniszben (egyes), Kiss Péter Pál kajak-kenuban (K-1 200 méter) próbálja majd megvédeni a címét. Pálos Péter kétszeres paralimpiai bajnok, Londonban (2012) és Tokióban (2021) is nyert, Rio de Janeiróban (2016) pedig harmadikként zárt, ám nem ő a legnagyobb paralimpiai éremhalmozónk, és még csak nem is az öt éremmel rendelkező Pap Bianka (egy arany, három ezüst, egy bronz). Hanem a vívó Krajnyák Zsuzsanna, aki immár a hetedik paralimpiáján indul 45 évesen, neki öt ezüstje és hét bronza van! Ő volt az első magyar Laureus-díjra jelölt sportoló, 2006-ban lehetett ott a sportolói Oscar-díjként is emlegetett elismerés díjátadó gáláján.

A paralimpia logója ott van a diadalíven is Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ekler Luca számára Párizs kedves város

Idén pedig másodikként Ekler Luca került be a parasportolók kategóriájának hat jelöltje közé. A madridi gálán a különböző kategóriákban olyan klasszisokat díjaztak, mint Novak Djokovics, Simone Biles vagy éppen Jude Bellingham, de Ekler Lucáról nagy példaképével, a díszvendégként jelen levő Usain Bolttal együtt is készült közös fotó. A 25 éves Ekler Luca három éve a tokiói paralimpián amellett, hogy győzött távolugrásban, 100 méteren negyedik, 400-on ötödik lett, most is ebben a három számban indul, és a paralimpia egyik nagy sztárja lehet. Párizs egyébként is az egyik kedvenc városa, hiszen tavaly itt a paraatlétikai világbajnokságon három arany- és egy ezüstérmével a vb második legeredményesebb versenyzője lett: győzött távolugrásban, 200 és 400 méteren, 100-on pedig másodikként zárt.

Nem foglalkozom azzal, hogy mások mit várnak tőlem, a saját elvárásaim úgyis magasabbak, ezeknek szeretnék megfelelni, és az első perctől az utolsóig élvezni a versenyzést

– fogalmazott Ekler Luca az elutazás előtt. Elárulta, hogy távolugrásban a saját, 582 centis világcsúcsát megjavítva szeretne győzni.

A magyar csapat szlogenje: „Együtt erősebben, mint valaha!”. Ahhoz, hogy ezt versenyzőink igazolják, 68 aranyat nem kell nyerniük, elég lenne tizenhármat, az eddigi magyar csúcsot az 1984-es tizenkét első helyünk jelenti a paralimpiákon.