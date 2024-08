Piszok nehéz dolguk lesz a trónkövetelőknek a királyiak királyságában

Eddig 93 bajnokot avattak a spanyol élvonalban az 1929-es első alkalom óta. Ha valakinek nem jön ki a matek, annak az az oka, hogy 1936-1939 között szünetelt a bajnokság a polgárháború miatt, az pedig aligha lep meg bárkit is, hogy a legtöbbször, 36-szor a Real Madrid ült fel a trónra, a Barcelona a második 27 aranyéremmel, a dobogó harmadik fokán pedig az Atlético Madrid áll 11 aranyéremmel, és biztosan nem tévedünk nagyot azt állítva, hogy a pénteken kezdődő új idényben is ez a három klub a legesélyesebb az újabb megdicsőülésre, ráadásul ebben a sorrendben.

Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

A Szuperkupa-mérkőzés kapcsán tegnapi számunkban részletesen taglaltuk a Real Madrid helyzetét, azok kedvéért, akik lemaradtak volna róla, annyit érdemes megismételni, hogy nagy változások a királyiaknál sem történtek a nyáron . Két rutinos futballista távozott, a német Toni Kroos visszavonult, míg az előző idényben csapatkapitány Nacho Fernández a szaúdi bajnokságba szerződött, az érkezőknél pedig a nyár átigazolási szenzációjának a főszereplőjét, a francia világbajnok Kylian Mbappét találjuk . A szurkolók okkal várnak sokat a Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Bellingham támadónégyestől. Ha jól belegondolunk, több változtatásra nincs is szükség, annyira stabil és masszív ez a keret, amellyel a csapat ismét a legnagyobb esélyese marad a La Ligának és a Bajnokok Ligájának is.

Gondokkal küzd a Barcelona

A legnagyobb kihívónak minden problémája ellenére a Barcelona ígérkezik, amely az előző idényben semmilyen címet sem tudott nyerni, a kispadon a klublegenda Xavi Hernándezt a német Hansi Flick váltotta, a klub pedig még mindig nem tudott kikászmálódni az anyagi gondok halmazából, a Camp Nou építése miatt pedig a csapat az idén továbbra is az Olimpiai Stadionban játssza majd a meccseit.

A hét elején az előző évtized nagy sikereinek az egyik részese, Sergio Roberto 18 év után könnyes búcsút vett a katalánoktól, ugyanakkor a Barcelona hivatalossá tette Eric García, Clément Lenglet és Ansu Fati nevezését, ami García esetében elköteleződést jelent, Lenglet viszont szinte biztosan nem marad, az előző szezont a PSV Eindhovennél töltötte kölcsönben, és most is erre az Atlético Madridnál vagy Vallarreálnál lesz lehetősége. Ansu Fati pedig makacs sérüléssel bajlódik, rá egy ideig nem számíthat Hansi Flick.

A csapat egyébként gyenge főpróbát tartott, hétfőn simán kikapott 3-0-ra hazai pályán a hagyományos Gamper-kupán a Monacótól. Nem játszott még az RB Leipzigtől 60 millió euróért megvett friss Európa-bajnok Dani Olmo, és minden jel szerint a Valencia elleni bajnoki rajtról is hiányozni fog pusztán azért, mert a klub még nem regisztrálta őt a liga hivatalos oldalán. Ahhoz, hogy megtehesse, meg kell felelnie a liga pénzügyi szabályozásának, ehhez pedig még el kell adnia egy vagy több játékost is. Mindent egybevetve fiatal és tehetséges kerettel dolgozhat a német edző – gondoljunk csak az Eb nagy felfedezettjére, a 17 éves Lamine Lamarra –, akiről még az is kérdés, hogy miként illik bele a katalánok filozófiájába.

Nem kispályás az Atlético Madrid

Ide tartozik, hogy a másik világbajnok fiatal, Nico Williams már biztosan nem megy Barcelonába. A napokban jelentette ki, hogy az Athletic Bilbaónál szeretne a távozó legenda, Iker Muniain örökébe lépni, amiből kiderül, marad a baszkoknál. Az Atlético Madrid nem kispályás módon az AC Milánhoz távozott Álvaro Moratát egy világbajnokkal, az argentin Julián Álvarezzel pótolta, állítólag 75 millió eurót szurkolt le érte a Manchester Citynek. A támadósorba érkezett a norvég válogatott Alexander Sörloth, a védelembe pedig a spanyol válogatott Robin Le Normand jelent majd komoly erősítést.

Fotó: atleticodemadrid.com

Nehéz lenne megmondani, melyik csapat illeszkedhet majd be a nagy hármas közé, az előző bajnokságban ez a Girona volt, amelyben szerepelhet a La Liga egyetlen magyarja: a 20 éves Yaakobishvili Antal szerződését februárban meghosszabbította négy évre, ám a Girona honlapján nem szerepel a neve a 22-es keretben, a kölcsönadásáról egyelőre nincsen hír.