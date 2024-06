Furcsa dolgokat művel a Barcelona – mit hoz így a jövő?

Június 30-án több játékos szerződése is lejárt Barcelonában, így Marcos Alonsóé, Joao Félixé és Joao Cancelóé is. A katalán klub a közösségimédia-felületein el is búcsúzott a három futballistától, akik közül a két Joao eddig kölcsönben játszott a gránátvörös-kékeknél, ezek után Félix az Atlético Madridhoz, Cancelo pedig a Manchester Cityhez tért volna vissza.

De miután elköszönt a játékosoktól, furcsa dologra szánta el magát a Barcelona. Törölte a Félix és Cancelo távozásáról szóló posztokat, és az átigazolási ügyekben jártas Fabrizio Romano azóta arról számolt be, hogy a Barca most mégis azon van, hogy megtartsa a portugál válogatottal éppen az Európa-bajnokságon szereplő labdarúgókat.

Ez nem az első példája annak, hogy Barcelonában nagy a zűrzavar. A klubvezetők korábban meggyőzték a távozni készülő Xavit a maradásról, hogy aztán ők menesszék a vezetőedzőt, és Hansi Flicket hozzák a helyére.