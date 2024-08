Szuperkupa: kicsit megcsúszhat Mbappé bemutatkozása a Real Madridban

Több mint száz trófea mindössze kettő ellen – így is megközelíthetjük a ma esti Szuperkupa-mérkőzést. A Real Madrid csak a 36 spanyol bajnoki címével, 20 spanyol kupa- elsőségével és a 15 Bajnokok Ligája (BEK)-győzelemmel is kiemelkedik a kontinens mezőnyéből, és nem szóltunk az egyéb címeiről, közöttük arról sem, hogy eddig ötször emelhették a magasba a játékosai az UEFA Szuperkupáját is. Emellett az Atalanta dicsőséglistája az Euroliga idei elhódításával, valamint egy 1963-as olasz kupagyőzelemmel szinte említésre sem méltó…

Fotó: AFP

Nem véletlen, hogy ma este Varsóban 21 órakor kezdődő Szuperkupa-mérkőzés előtt az UEFA honlapjának adott interjújában Gian Piero Gasperini, a bergamói csapat vezetőedzője hosszasan beszélt arról, hogy számukra mit jelentett a májusi siker, és mit az, hogy a Real Madriddal találkoznak:

Eddig elképzelhetetlen volt

– Az Atalanta történetében rengeteget jelentett az Euroliga megnyerése. Számomra is, hiszen ez az első európai trófea, amit megnyertem. Győzni, különösen Európában, olyasmi, amit az Atalanta még sosem tudott megtenni a története során, de ugyanez igaz legtöbbünkre a klubnál. És ahogy tettük, azt sosem fogják elfelejteni. Az egész idény során jók voltunk, sok meccset nyertünk meg sorozatban, a Serie A-ban is. Most a világ legeredményesebb klubja ellen lépünk pályára, az ellen a csapat ellen, amely a világon a legtöbb címet nyerte.

Az, hogy egy ilyen fontos klub ellen játszhatunk egy ilyen döntőben, a közelmúltig elképzelhetetlennek tűnt. Ez hatalmas büszkeség nekünk. Itt akarunk lenni, ki akarunk menni a pályára, nagyszerű teljesítményt akarunk nyújtani és meg akarjuk állni a helyünket egy történelmileg erősebb klub ellen. Ez egész Bergamo, az összes szurkoló számára egy rendkívül inspiráló pillanat. Nincs kétség afelől, hogy ez egy csúcspont, talán az Atalanta történetének csúcspontja.

Természetesen Varsóban nem a múlt és nem az eddig megszerzett serlegek csapnak össze, és az Atalantát ma már a legjobbak sem becsülhetik le. A holtszezonban a bergamóiak kulcsjátékosai közül csak az orosz Alekszej Mirancsuk távozott, de összességében erősödött a keret, mert olyan válogatott játékosok érkeztek, mint az olasz Nicolo Zaniolo, Mateo Retegui és a belga Charles De Ketelaere. Az olasz bajnokság a hét végén kezdődik meg, így nem tudhatjuk, a csapat milyen formában van, de ugyanez szóról szóra igaz a Real Madridra is.

Fotó: AFP

Róla szólva kezdjük egy tekintélyes névsorral: Courtois, Lunyin, Fran (kapusok), Carvajal, Militao, Alaba, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger, F. Mendy, Jacobo, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos (középpályások), Vinícius Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim (csatárok). Ez az a keret, amelyet Carlo Ancelotti vezetőedző megadott a varsói mérkőzésre, és ebből is kiderül, hogy nagy változások a királyiaknál sem történtek a nyáron. Két rutinos futballista távozott, a német Toni Kroos visszavonult, míg az előző idényben csapatkapitány Nacho Fernández a szaúdi bajnokságba szerződött, az érkezőknél pedig a nyár átigazolási szenzációjának a főszereplőjét, a francia világbajnok Kylian Mbappét találjuk.

Éppen miatta övezi a megszokottnál is nagyobb érdeklődés a Szuperkupa-mérkőzést, hiszen Mbappé ezen a találkozón mutatkozik be tétmeccsen a Real Madridban. Csakhogy az AS spanyol sportlap értesülése szerint a BL-döntőben kezdő tizenegyből kilenc játékos őrizheti meg helyét a kezdőcsapatban, a távozó Nacho Fernández helyére Éder Militao léphet, míg a középpályán Luka Modric helyettesítheti Toni Kroost, ami értelemszerűen azt jelentené, hogy Mbappé legfeljebb a kispadról beszállva mutatkozhat be, feltéve, hogy Carlo Ancelotti valóban így dönt majd.

Ha igen, akkor sem várható, hogy a francia az örökös csere státusában ragadna, vele az eddig is bombaerős Real Madrid még félelmetesebb lehet, a szurkolók nem véletlenül várnak sokat a Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Bellingham támadónégyestől. Ha jól belegondolunk, több változtatásra nincs is szükség, annyira stabil és masszív ez a keret, amellyel a csapat ismét a legnagyobb esélyese marad a La Ligának és a Bajnokok Ligájának is. Ráadásul fiatal is a keret, hiszen a két tinédzser, a török Arda Güler (19 éves) és most érkezett brazil Endrick (18 éves) előtérbe kerülésével a húszas éveik elején járó játékosok, mint Bellingham, Rodrygo, Camavinga és a mesés szaúdi ajánlatot visszautasító Vinícius Junior már a tapasztaltabbak és az idősebbek közé lépnek előre.

A Real Madrid hatodszor nyerhet

Az első feladat most a Szuperkupa, amelyet a Real Madrid hatodszor vihetne haza, és Carlo Ancelotti roppant komolyan veszi ezt a találkozót is:

– Kemény lesz, mint mindig, mivel ez az idény eleje, de magabiztosan és erős meggyőződéssel megyünk oda, miközben szem előtt tartjuk az összes kihívást. Hiszek abban, hogy az Atalanta megérdemelten van itt, hiszen csodás El-sorozat van mögötte, olyan topcsapatokat ejtett ki, mint a Liverpool. Képesek voltak könnyedén megnyerni az ilyen meccseket, még a döntőt is. Szóval nagyon tiszteljük, de reméljük, hogy a legjobb formánkat tudjuk nyújtani. Mbappénak pedig bele kell szoknia a csapatba, ahogy mindenki másnak is. Nagyon örülünk, hogy itt van, mivel nagyszerű kvalitásai vannak, én pedig biztos vagyok benne, hogy a személyiségének köszönhetően gyorsan beilleszkedik.

A Real Madrid és az Atalanta eddig két alkalommal csapott össze egymással, mindkétszer a Bajnokok Ligájában: 2021-ben a nyolcaddöntőből a királyi gárda kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel jutott tovább.