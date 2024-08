Román olimpiai botrány: pártatlan volt a Sportdöntőbíróság ítésze?

A román–amerikai csörte a női talajtorna döntője miatt alakult ki a párizsi olimpián. Eredetileg a román Ana Maria Barbosu végzett a harmadik helyen, ám az Egyesült Államok óvást nyújtott be, amelynek hatására az amerikai Jordan Chiles pontszámát megnövelték, így megelőzte a román tornászt a harmadik helyen. Igen ám, csakhogy közben egy másik román, Sabrina Voinea is óvott, az ő kérelmét azonban elutasították, pedig ha pozitív elbírálást kap, mint az amerikai, akkor ő előzött volna be a bronzéremért.

A román Ana Barbosu már ünnepelte a bronzérmet, majd elsírta magát, amikor kiderült, hogy elvették tőle a dobogós helyezést (Fotó: MTI/EPA/Caroline Brehman)

A románok tehát úgy érezhették, hogy duplán elvették tőlük a harmadik helyet, két sportolójukkal is kibabráltak az Egyesült Államoknak kedvezve. Ez pedig már az a szint volt, ami a román miniszterelnöknél is kiverte a biztosítékot. Marcel Ciolacu bejelentette, hogy tiltakozásul nem vesz részt a párizsi olimpia záróünnepségén.

Románia a CAS-hoz fordult jogorvoslatért, és a sportdöntőbíróság igazat adott neki, így megfosztotta Jordan Chilest a párizsi bronzérmétől, amiért késve óvták meg a talajgyakorlatára kapott pontszámot, és Barbosu lett a harmadik. Az amerikaiak fellebbeztek a CAS párizsi ad-hoc bizottságánál, de kérésüket elutasították.

Ezzel azonban még nincs vége, az amerikaiak tovább viszik az ügyet, a Svájci Szövetségi Bírósághoz fordulnak, a Maszol.ro pedig arról számolt be, hogy megkérdőjeleződött a CAS háromtagú bírói testületében az egyik tag pártatlansága az ügyben. A Franciaország és Irán képviseletében elnöklő Hamid G. Gharavi ugyanis Románia jogi tanácsadója a Világbank Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) által tárgyalt ügyekben. Gharavi már 2011 óta képviseli Románia érdekeit különböző perek során, ezért megkérdőjelezhető az elfogulatlansága.