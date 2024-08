Vadnai Jonatán nagy hajrával a negyedik helyen végzett az olimpián

Vadnai Jonatán a hatodik helyről a negyedikre jött fel

Ma délután elrajtolt a mezőny, de az első futamot a sok korai rajt miatt visszalőtték. A második rajt már jó volt, a legjobb pedig Vadnai Jonatáné, aki a bal szélső pozícióból lőtt ki. A folytatásban aztán visszaesett a hetedik helyre, de ennek nem volt jelentősége, mert a szél megint leállt, a futamot is leállították és érvénytelenítették. A versenyben vezető, címvédő ausztrál Matt Wearn azonban még nem örülhetett, mert mindez még nem jelentette, hogy ő az olimpiai bajnok. A szervezők úgy döntöttek, mindenképpen meg akarják rendezi az éremfutamot.

Az újabb próbálkozás során Vadmai Jonatán megint remekül kezdett, és most jóval tovább tartotta is az első helyét. S ha kicsit vissza is esett, a riválisai szereplésének függvényében azt konstatálhattuk, hogy nagy versenyben van az olimpiai bronzéremért. Vadnai Jonatán az éremfutamban végül a harmadik helyen zárt, ami azt jelentette, hogy az olimpiát a negyedik helyen zárta, ami nagyszerű teljesítmény.

Vadnai Jonatán teljesítményével a magyar vitorlázás ismét pontszerző helyezést ért el a tokiói olimpia után, ahol Berecz Zsombor Finndingiben ezüstérmet nyert.