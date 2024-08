Meglepő pletyka kapott szárnyra Max Verstappenről

Christian Horner csapatfőnök év eleji zaklatási ügye után sokat pletykálnak arról, hogy Max Verstappen lelépne a Red Bulltól. A háromszoros világbajnokra azonnal kivetette a hálóját Toto Wolff, a Mercedes csapafőnöke amikor csak lehetett, tette a szépet a hollandnak. Horner akkor annyit üzent válaszul, hogy a Red Bull sokkal jobb a Mercedesél, nem lenne értelme Verstappen távozásának, kollégája pedig egyébként más istállók pilótáinak csábítgatása helyett inkább a saját csapatával foglalkozzon, hiszen hatalmas a lemaradásuk.

A feltételezések szerint Stroll helyére érkezne Verstappen (Fotó: AFP/NurPhoto/Andrea Diodato)

Mondhatjuk azt, hogy Wolff hallgatott a britre, mert a Mercedes összekapta magát, és a legutóbb futamokon már a Red Bull előtt járt. A jó teljesítmény tehát most megvan, de hogy ez elég lesz-e Verstappen meggyőzésére, azt nem tudhatjuk. A hírek szerint a címvédőre az Aston Martin is szemet vetett.

Ezek merész álmok, tekintve, hogy a zöldek tavaly féltávig remekeltek, azóta viszont nem muzsikálnak jól, így idén már a pontszerzésnek is örülhetnek miközben Verstappen, akinek egyébként 2028 szezon végéig szól a megállapodása a Red Bull-lal, most is vezeti a pontversenyt. A jövőre nézve viszont nagy tervei vannak az Aston Martinnak, a 2026-os idénynek erős csomaggal vágnának neki.

Persze ezek csak remények, ugyanakkor azzal érvelhetnek Verstappennél, hogy a Red Bull néhány korábbi sikerkovácsa már őket választotta. Az osztrák istálló aerodinamikai részlegének feje, Dan Fallows már az Aston Martint erősíti, az olasz AutoSprint pedig úgy tudja, hogy a tervezőzseni Adrian Newey is a briteknél folytatja 2025-től. Sőt, a Honda is bejelentette korábban, a 2026-os új Formula–1-es motorszabályok bevezetésének idején már a japán gyártó biztosítja az erőforrásokat a zöld autókba – addig a Red Bullnak is biztosítanak motorokat.

Kinek a helyére érkezne Verstappen?

Az AutoSprint úgy tudja, az Aston Martin már megkezdte a tárgyalásokat Verstappennel. Ha sikerülne megegyezniük egymással, az lenne a kérdés, hogy kinek a helyére érkezhetne a holland pilóta. Fernando Alonso mellett jelenleg Lance Stroll vezeti az Aston autóit. Előbbi, a kétszeres világbajnok 43 évesen is meggyőző teljesítményt nyújt. Csapattársáról ez nem mondható el, viszont az istálló tulajdonosának, Lawrence Strollnak a fia, az eddigi feltételezések szerint addig versenyezhetne az F1-ben, amíg kedve tartja.

Most viszont azt valószínűsítik, hogy Verstappen Strollt válthatná, akit ez esetben a WEC-sorozatba „csoportosítana át” az Aston Martin.