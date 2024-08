A döntőre készültek, helyette kórházba kerültek a veszprémi kézilabdázók

„A tegnapi, Füchse Berlin elleni mérkőzésünk alatt, illetve után kapusunk és egyik stábtagunk is hányás, hasmenéses problémával küzdött.

A lefújást követően kihívtuk hozzájuk a mentőket, akik ételmérgezés-szerű vagy vírusos fertőzésre utaló tüneteket állapítottak meg és infúziót adtak nekik, majd beszállították őket a bielefeldi kórházba. Pár vizsgálat és vérvétel után éjszakára visszatérhettek a hotelbe. Az este folyamán több játékosunk is jelezte, hogy nem érzi jól magát, ezért a betegek elkülönítése és a szobák fertőtlenítése mellett döntöttünk, de sajnos reggelre már összesen nyolc esetet számoltunk. Három stábtagnál és öt játékosnál is ugyanez a probléma lépett fel, ezért további infúziókra volt szükség. Az állapotuk jelenleg stabil, javulóban van, így kórházi ápolás szerencsére nem szükséges. Még nem tisztázott, hogy a probléma oka valóban ételmérgezés vagy vírusfertőzés volt, de reménykedünk benne, hogy nem növekednek tovább ezek az esetszámok. Tekintve, hogy 15.30-kor döntőt játszunk a THW Kiellel a SO-TECH CUP-on, még így megfogyatkozva is igyekszünk hűek maradni az általunk viselt mezhez, ennyi játékos kiesése azonban nagy-nagy terhet ró azokra, akiknek a pályán kell helyettesíteniük poszttársaikat, adott esetben 60 percet játszaniuk a mai mérkőzésen. Ahogy vezetőedzőnk fogalmazott ma reggel: – Egy csapat vagyunk, minden téren egymást támogatjuk. Aki –legyen az stábtag vagy játékos – nem tudja elvégezni a munkáját, a többiek a helyükbe lépve segítik a csapatot. Ez ilyen egyszerű, semmi kifogás, többet kell dolgoznunk ma.

„Jobbulást kívánunk nektek srácok, Mike, Mikita, Bálint, Gasi, Patrik; Toni, Árpi és Peti!” – írták a Telekom Veszprém Facebook-oldalán.

A hiányzók nélküli keret a döntőre: