Szoboszlai Dominik szerepéről beszélt a Liverpool vezetőedzője a keddi BL-rajt előtt

A megújult, ligarendszerben megkezdődő BL új idényének első nagy rangadóját rendezik a milánói San Siróban, ahova a Liverpool delegációja hétfő este érkezett meg. A Liverpool holland edzője, a 46. születésnapját szeptember 17-én, azaz az AC Milan elleni meccsnapon ünneplő Arne Slot nem sokkal ezután ült le az újságírókkal beszélgetni.

„Ő fontos játékos számunkra”

– Azt hiszem, ez az első alkalom, hogy nem is olyan fontos a születésnapom! – mondta a sajtóeseményen Slot, aki a 2024/2025-ös szezon kezdetén vette át a Liverpool irányítását. – Ez egy nagy meccs nekem, de az egész klub számára is, hiszen az első lesz a Bajnokok Ligájában. A két csapat történelme és a helyszín miatt is különleges összecsapás ez, amit már nagyon vártunk.

Először vezetheti a BL-ben a Liverpool csapatát Arne Slot (Fotó: x.com/lfc?lang=hu)

Rögtön a második kérdés a magyar válogatott csapatkapitányára, Szoboszlai Dominikra vonatkozott – az angolok mind a négy eddigi bajnokiját végigjátszó középpályás először léphet pályára BL-meccsen a Liverpool színeiben, ha pedig lehetőséget kap, ötvenedik tétmérkőzésén szerepelhet a klub mezében.

– Úgy gondolom, hogy az összes játékosom fontos szerepet játszik – felelte Slot, amikor Szoboszlai csapatban betöltött szerepére kérdeztek rá.

– Szoboszlai Dominik mind a négy eddigi bajnokinkat végigjátszotta, és minden játékos fontosabbnak érzi magát, amikor játszik, mint amikor nem. Minden csapattagnak megvan a maga szerepe, de a szezon során mindannyian sokat fognak játszani, hiszen sok meccs vár ránk. Ő fontos játékos számunkra, különösen olyankor, amikor nincs nálunk a labda, kiválóan gyakorol nyomást az ellenfelekre. Azt hiszem, amin még dolgoznom kell vele, az az, hogy még jobban részt vegyen a gólszerzésben és a gólhelyzetek teremtésében, ha jól emlékszem, az előző idényben három gólt szerzett a bajnokságban. Egy Liverpoolban játszó támadó középpályás esetében ennek a számnak emelkednie kell, de összességében nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy eddig teljesített. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ha egy olyan csapatban játszik, ahol ennyi minőségi csapattárs van körülötte, akkor a végén több gólt is fog szerezni.

A következő kérdés az AC Milannal való szembenézésről, és arról szólt, hogy van-e mitől félnie a Liverpoolnak kedd este.

– Szerintem egyetlen menedzser vagy csapat sem fél attól, amikor egy másik csapattal kell játszani, de nagyon tiszteljük a minőséget, a játékosokat és a Milan történelmét. Az első, ami eszembe jut erről a klubról, az egy holland játékos, Tijjani Reijnders, aki nagyon jól teljesített a Milanban és a holland válogatottban is a közelmúltban. Minőségi játékosok alkotják az ellenfél keretét, ez a csapat a múlt szombaton is megmutatta, milyen jó formában van. Nagyon szép 4-0-s győzelmet aratott (a Venezia elleni bajnokin – a szerk.). Tiszteljük a Milant, de nem a félelem szót használnám – közölte Arne Slot.

Az AC Milan–Liverpool-meccsen kívül további öt összecsapást rendeznek a BL idei nyitányán.