A Fradi védője izgatottan várja az újabb nemzetközi kalandot

Bognár István büntetőgóljával még az MTK vezetett az Új Hidegkuti Nándor Stadionban péntek este lejátszott örökrangadón, ám a 2019 óta zsinórban hat bajnoki címet nyert FTC így is fordítani tudott: az első játékrészben előbb a fejjel eredményes Varga Barnabás, majd Raul Gustavo válaszolt Bognár találatára, a 3-1-es végeredményt pedig a csereként beállt brazil támadó, a magyar ligában először gólt szerző Matheus Saldanha állította be a hajrában. Nem játszott ellenállhatatlanul, de így is könnyedén abszolválta soros találkozóját a címvédő, amely a korábban elhalasztott két meccse miatt csak ötödször lépett pályára, az eddigiekben viszont 15 pontot gyűjtött, és százszázalékos teljesítménnyel áll.

Cebrail Makreckis és Kristoffer Zachariassen öröme érthető, eddig pontveszteség nélkül áll csapatuk a bajnokságban (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Jó lehetőséget kínál az Európa-liga

– Tudtuk, hogy meg kell nyernünk az MTK elleni meccset, mert mi vagyunk a jobb csapat. Boldog vagyok, hogy három gólt tudtunk szerezni, és sorozatban az ötödik bajnokit nyertük meg. Ez jó eredmény, de nem állhatunk le, hiszen már a következő meccsre kell koncentrálnunk. Egy kicsit frissíteni kell a testünket, majd megkezdjük a felkészülést az idei első Európa-liga meccsünkre – mondta lapunknak a meccs után a kezdőként 76 percet a pályán töltő, Varga fejesgólja előtt kulcspasszt adó lett-német középpályás, a Fradiban általában jobb oldali védőként lehetőséget kapó Cebrail Makreckis.

Miközben szombaton három, vasárnap pedig további két mérkőzéssel folytatódott az NB I, a megújult Európa-liga főtáblás nyitányára készülő Ferencváros játékosai és stábja (részben) pihenővel töltötték a hétvégét – szombaton a regeneráción volt a hangsúly, vasárnapra pedig szabadnapot kapott a keret. Hétfőtől megkezdődik a felkészülés a szeptember 25-én, szerdán 21.00-kor kezdődő, Anderlecht elleni, idegenbeli összecsapásra.

– Jó lehetőség a Ferencvárosnak és nekünk, játékosoknak is, hogy megmutathatjuk magunkat a nemzetközi porondon azáltal, hogy részt vehetünk az Európa-liga új kiírásában. Izgatott vagyok, én is szeretném a lehető legjobb teljesítményt nyújtani ebben a sorozatban. Igyekszünk megmutatni, hogy milyen jók vagyunk és megpróbálunk nyerni

– jelentette ki Makreckis.

A Ferencváros sorozatban hatodszor szerepelhet valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján: 2020-ban a Bajnokok Ligája, 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben az El, tavaly pedig a Konferencialiga csoportkörébe jutott be. Makreckis 2023 nyarán csatlakozott a klubhoz, így a csoportban hat, az egyenes kieséses szakaszban pedig további két mérkőzésen már szerzett nemzetközi tapasztalatot zöld-fehérben.